Gelin arabasının önünü kesene para cezası

Düğün konvoyunun önünü kesen ya da ışıkta bekleyen araçların camını silip para talep eden kişilere izin verilmeyecek. Polis, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu kişilere müdahale edip, para cezası uygulayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, düğün konvoylarının önünü keserek ya da trafik ışıklarında araç camı silerek para talep eden kişilerin, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atması üzerine yeni bir genelge hazırladı.

Daha önce yayımladığı genelgelerle tüm birimleri uyaran Genel Müdürlük, İstanbul Bahçelievler'de düğün konvoyunun önünü kesenlerin bahşiş için damadı öldürmesinin ardından yeniden harekete geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan genelgeye göre, bahşiş almak için düğün konvoylarının önünü kesen ya da trafik ışıklarında araçların camını silip vatandaşlardan para isteyenlere para cezası uygulanacak. Ayrıca araçların camlarını silerek, mendil, çiçek, hediyelik eşya satarak veya dilencilik yaparak para toplamaya çalışanlara da müsaade edilmeyecek.

Dilendirmek suç

Genelgede, çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanmanın Türk Ceza Kanununda "suç" olarak nitelendirildiği kaydedilirken dilenciliğin ise Kabahatler Kanunu'nda "kabahat" olarak düzenlendiğine dikkat çekildi.

Risk altındaki korunmaya muhtaç veya suça sürüklenen çocuklar hakkında alınacak tedbirlerin Çocuk Koruma Kanunu'nda belirlendiği vurgulanan genelgede, söz konusu olayların önlenmesi için bir takım tedbirlerin alınması ve bunların titizlikle takip edilmesinin önemine değinildi.

Para cezası kesilecek

Buna göre, trafikte mendil, çiçek ve hediyelik eşya satma, araç camı silme gibi trafik ve genel güvenliği tehdit eden davranışların yapılmasına izin verilmeyecek. Bu kapsamda şehir içinde kavşaklarda ve taşıt yollarında "trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan" ve 15 yaşını doldurmuş kişiler hakkında o yerde görevli trafik polislerince Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi gereğince 80 lira para cezası uygulanacak.

Ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) üzerinden önemli kavşaklar ve trafik yoğunluğu bulunan noktalar düzenli olarak izlenecek. Belirtilen fiillerin işlendiğinin tespit edilmesi halinde ilgili birimlerin derhal görevlendirilmesi sağlanarak, gerekli tedbirler alınacak.

Çocuk polisi görevlendirilecek

Risk altında bulunan çocuklara yönelik gerekli koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması için ilgili kurum ve kuruluşlar ile sürekli temas halinde olunacak. Çocukların söz konusu fiillerin işlenmesinde kullanılmasını önlemeye yönelik kolluk uygulamalarına ve suç soruşturma işlemlerine ağırlık verilecek. Çocukları kullananlar hakkında TCK'nın aralarında insan ticaretinin de bulunduğu ilgili hükümlerince adli işlem uygulanacak. 15 yaşını tamamlamış bulunan ve dilencilik yapan kişilere, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulanacak. Ayrıca kanunen çocuk kabul edilenler hakkında ilgili sosyal kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

Ayrıca belirtilen fiilleri işleyen 15 yaşından küçük çocukların yakalanması ve muhafaza altına alınması sırasında çocukların hayatını tehlikeye sokmayacak şekilde, hassas, ruhi ve fiziki gelişimlerine uygun davranılacak ve belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde öncelikle çocuk polisi görevlendirilecek.

Tüm polisler müdahale edebilecek

Kentlerde risk altındaki çocukların korunmasına, haklarında koruyucu ve destekleyici nitelikte idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak Çocuk Şube Müdürlükleri ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri işbirliğinde Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projeleri geliştirilerek uygulamaya konulacak. Bu çocukların rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılmasına yönelik uygulamalara ağırlık verilecek. Yasa dışı bu olaylarla karşılaşan her polis, görev yaptığı birim ve branşına bakılmaksızın Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun ilgili maddesi gereği ilk anda müdahalede bulunarak fiilleri işleyenleri men edebilecek. Konunun görev alanına girmemesi halinde yetkili birimler ile temas kurularak gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.