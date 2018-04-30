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Gelin arabasının çarpıp şehit ettiği trafik polisi, Elazığ'da toprağa verildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, motosikletiyle görevdeyken, gelin arabasının çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Yakup Acar'ın cenazesi, memleketi Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen tören sonrası toprağa verildi

30 Nisan 2018 19:00

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesinde, motosikletiyle görevdeyken, gelin arabasının çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Yakup Acar\'ın cenazesi, memleketi Elazığ\'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Cizre\'nin Nusaybin Caddesi\'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen gelin arabası, karşı yönden gelen trafik polisi Yakup Acar yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan polis memuru Acar, düğün konvoyunda bulunanlar tarafından hastaneye götürüldü. Yakup Acar, kaldırıldığı Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, şehit oldu. 
Şehit polis memuru Acar\'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere, memleketi Elazığ\'ın Arıcak ilçesine getirildi. Arıcak Merkez Camii\'nde düzenlenen cenaze törenine, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Arıcak Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül, kurum ve kuruluşların temsilcileri, şehidin yakınları ve Elazığlılar katıldı. Şehit polis memuru Yakup Acar\'ın cenazesi, öğle vakti kılanan namazının ardından Arıcak ilçesindeki mezarlıkta toprağa verildi.
Öte yandan gelin arabasını kullanan sürücünün, dün akşam saatlerinde, polise giderek, teslim olduğu belirtildi. 

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