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Gelin almaya yolcu minibüsüyle gitti

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde dolmuş sürücüsü Yusuf Öztürk, süslediği yolcu minibüsü ile gelin Filiz Köymen'i evinden alarak düğün salonuna gitti

19 Aralık 2017 16:16

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde dolmuş sürücüsü Yusuf Öztürk, süslediği yolcu minibüsü ile gelin Filiz Köymen\'i evinden alarak düğün salonuna gitti.
Akyazı\'da dolmuş sürücüsü Yusuf Öztürk, yolcu minibüsünü gelin arabası gibi rengârenk süsletti. Öztürk ardından minibüsüyle gelin evine gitti. Yusuf Öztürk, gelin Filiz Köymen\'i evinden alkışlar eşliğinde alıp, ön yolcu koltuğa oturttu. Direksiyona geçen Yusuf Öztürk ile Filiz Köymen, oluşturulan konvoy eşliğinde düğün salonuna gitti. Çift, ilçe merkezindeki bir salonda düzenlenen düğünle evlendi.

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