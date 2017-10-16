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Gelin almaya eşekle gitti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli İlçesi Kirazlıyayla Mahallesi'nde 22 yaşındaki damat Ferdi Ersay, eşeğini süsleyip önüne ve arkasına 'Evleniyoruz, Mutluyuz' yazısı astıktan sonra gelini almaya gitti

16 Ekim 2017 16:05

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli İlçesi Kirazlıyayla Mahallesi\'nde 22 yaşındaki damat Ferdi Ersay, eşeğini süsleyip önüne ve arkasına \'Evleniyoruz, Mutluyuz\' yazısı astıktan sonra gelini almaya gitti.
Düğünlerde TIR, traktör, at arabası, modifiye araç ve faytondan sonra gelin arabası furyasına şimdi de bir eşek eklendi. Çameli İlçesi\'nin Kirazlıyayla Mahallesi\'nde düğün yapan damat Ferdi Ersay da bu iş için eşeği seçti. Eşeği süsleyen önüne ve arkasına \'Evleniyoruz, Mutluyuz\' yazıları asan, Soma\'da maden işçisi olarak çalışan damat Ersay, 22 yaşındaki Gül Ersay\'ı almaya mahalle sakinleri ile bu şekilde gitti. Daha sonra eşekten inen damat, baba evinden çıkan gelin Gül Ersay\'ı eşeğe bindirdi. Damat Ersay eşeği yularından çekerken, gelin de üstünde yolculuk yaptı.

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