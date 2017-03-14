T24 LogoT24 Logo
Magazin

‘Gelin adayı’ndan Esra Erol’a suçlama: Herkes oynuyor, o da yönetiyor!

"Anlamıyor musunuz, her şey kurmaca!"

14 Mart 2017 22:50

Esra Erol'un sunduğu izdivaç programına katılan Ayça isimli kişi, "Bizlere sözleşme imzalatılıyor. Günlük para alıyoruz. Damat adayı Ahmet’le aşk yaşamadım. Birlikte yemeğe dahi çıkmadık. Kıyafetlerim bile kendimindi. Her şey kurmaca. Programda bana taktığı yüzük bile annemin Umre'den getirdiği yüzük" dedi.

Programın perde arkasında yaşananlar hakkında iddialar ortaya atan Ayça isimli kişi, takipçilerinin programda katılımcı olan Caner ve Berke ikilisinin ilişkisini sorması üzerine sinirlenerek şu yanıtı verdi:

 "Anlamıyor musunuz, her şey kurmaca! Caner ve Berke aşkı da kurmaca. Caner locada herkesten çok para kazanıyor. Herkes oynuyor, Esra Erol da yönetiyor."

ETİKETLER

esra erolgelin adayıayçasuçlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24