‘Gelin adayı’ndan Esra Erol’a suçlama: Herkes oynuyor, o da yönetiyor!

Esra Erol'un sunduğu izdivaç programına katılan Ayça isimli kişi, "Bizlere sözleşme imzalatılıyor. Günlük para alıyoruz. Damat adayı Ahmet’le aşk yaşamadım. Birlikte yemeğe dahi çıkmadık. Kıyafetlerim bile kendimindi. Her şey kurmaca. Programda bana taktığı yüzük bile annemin Umre'den getirdiği yüzük" dedi.

Programın perde arkasında yaşananlar hakkında iddialar ortaya atan Ayça isimli kişi, takipçilerinin programda katılımcı olan Caner ve Berke ikilisinin ilişkisini sorması üzerine sinirlenerek şu yanıtı verdi:

"Anlamıyor musunuz, her şey kurmaca! Caner ve Berke aşkı da kurmaca. Caner locada herkesten çok para kazanıyor. Herkes oynuyor, Esra Erol da yönetiyor."