Gelibolu'daki yangının altından şehitlik çıktı

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda, Akbaş Şehitliği’nin yakınındaki şehitlik, geçen yıl çıkan orman yangınının ardından görülür hale geldi.



Geçen yıl Yalova köyü yakınlarında başlayan orman yangınının söndürülmesinden sonra, bölgedeki ağaçların kesilmesiyle, Gelibolu Yarımadası’nda vatanları için kahramanca savaşan Mehmetçiklerin mezar taşları ve kemikleri belirdi.



Çanakkale Savaşları Araştırmacısı İhsan Pala, bölgenin, "Anafartalar Kahramanı" olarak savaş tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanlığını yaptığı 19. Tümen’in Akbaş yöresindeki sevk ve seyyar hastanesi olduğunu söyledi.



Buranın, cephede savaşırken yaralanan askerlerin tedavi amacıyla bulundurulduğu ve hemen yakınındaki deniz kıyısından gemilerle İstanbul ya da başka şehirlerdeki hastanelere nakledildiği önemli bir yer olduğuna işaret eden Pala, alanın 1950’li yıllarda Yalova köyüne doğru yol açmak amacıyla bilinçsiz olarak kazıldığını, geçen yılki yangının ardından da gerçek şehitliğin gün yüzüne çıktığını bildirdi.



Pala, savaş sırasında hasta ya da yaralı askerlerin bitlenmelerini engellemek için, kovalarla taşınan sularla yıkandıklarını ifade ederek, ölenlerin de aynı yere defnedildiğini kaydetti.



Bölgede gömülü askerlerin, daha çok cephede yaralandıktan sonra tedavi gördüğü sırada şehit olduğunu anlatan Pala, "Burası bilinen ormanlık bir sahaydı. Yangının ardından ağaçlar yok olunca, şehitlerimizin mezar taşları

belirdi. Yağmur sularının heyelana neden olmasıyla, çok sayıda şehit kemiği gün yüzüne çıktı" dedi.

İhsan Pala, bölgede toprak yüzeyine çıkan kemikleri gören duyarlı vatandaşların bunları yeniden gömdüğünü, ancak burada acilen tedbir alınması gerektiğini sözlerine ekledi

