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Çevre

Gelibolu'daki yangın kontrol altına alındı

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 100 hektar alanda etkili oldu. Yangın gece yarısına doğru kontrol altına alındı

29 Temmuz 2013 06:01

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yaklaşık 100 hektar alanda etkili olan yangına 5 helikopter, 30 arazöz, 5 dozer ve yaklaşık 200 kişilik bir ekiple müdahale edildi.
 
Alevlerin Yalova köyü ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park sahasına ulaşmaması için ekipler, köy yakınlarında söndürme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı açıklaması gece yarısına doğru geldi.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirten Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangının alan olarak büyüme riskinin azaldığını, bazı bölgelerde zaman zaman alevlenmelerin yaşandığını, bu tip yangınlarda alev ve dumanların 3-4 gün sürebileceğini kaydetti.

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