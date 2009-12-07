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Yaşam

Gelibolu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

07 Aralık 2009 00:43

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Gelibolu yönüne seyretmekte olan 34 UPZ 48 plakalı aracın sürücüsü Ali Yıldırım (41), Güneyli mevkiinde direksiyon hakimiyetini yitirerek, önce karşı yönden gelmekte olan Yahya Yavuz (37) yönetimindeki 17 PF 998 plakalı kamyonla çarpıştı. Savrulan araç daha sonra, kamyonun ardında seyretmekte olan Mehmet Memişoğlu'nun kullandığı 59 YN 455 plakalı araca çarptı.

Kazada, Ali Yıldırım araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan sürücü Mehmet Memişoğlu ve yolcu Taner Şahin ise yaralandı.

Yaralılar, Gelibolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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