Gelibolu'da su baskını; 7 kişi mahsur kaldı (4)

TEMİZLİK YAPILIYOR

Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi\'ne bağlı Yeniköy Köyü Bahçeler Mevkii\'nde meydana gelen sel sonrası, evlerdeki ve yollardaki çamurlar temizlenmeye başladı. Selden, sahilde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan vatandaşlara ait tekneler ile av malzemeleri de nasibini aldı. Sel sularıyla beraber dağdan denize inen çamurlar, karadaki ve kıyıya yakın noktada denizde bağlı olan teknelere zarar verdi. Bazı teknelerin yan yattığı, bazılarının ise battığı görüldü. İş makineleri desteğiyle ekipler, tekneleri kurtarmak için çalışma yapıyor. Zararlarının büyük olduğunu söyleyen balıkçılar, su ve balçık içinde kalan ağlarının kurtarmaya çalışıyor.

HASAR TESPİTİ BAŞLADI

Yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yapan Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, \"Sel felaketi nedeniyle mahsur kalan toplam 13 vatandaşımız, arama ve kurtarma ekibimiz tarafından mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde komisyonlar oluşturarak hasar ve zarar tespit çalışmalarını hemen başlattık. Tarımsal alanlardaki zararların ve hayvan teleflerinin tespiti için de gerekli çalışmalar yürütülmektedir\" dedi.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Doğan ZELOVA/ÇANAKKALE, (DHA)



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