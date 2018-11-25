Gelibolu'da Şevki Koru Anma ve Kurtuluş yarışmaları yapıldı

Doğan ZELOAVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) -



ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinin kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü nedeniyle, Türkiye\'nin ilk maraton koşucusu ve birincisi olan Gelibolulu Milli maratoncu Şevki Koru anısına, atletizm yarışmaları ve halk koşusu düzenlendi.

Gelibolu Belediyesi tarafından Fener altındaki sahil yolunda Milli maratoncu Şevki Koru anısına düzenlenen organizasyona, aralarında eski Milli atletlerden Balkan Şampiyonu Mehmet Akgün, eski maratoncu İsmail Akçay gibi isimlerin de yer aldığı 12 eski milli atlet katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte, Gelibolu Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Özacar konuşma yaptı. Özacar, etkinliğin önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye Atletizm Federasyonu’nun programlı koşularından biri olarak sürmesini arzuladıklarını söyledi. Özacar, \"Atatürk’ün huzurunda ilk koşma şerefini elde eden ve 1937 yılında yapılan ilk Türkiye Maratonunda birinciliği kazanarak Atatürk’ün elinden madalya alan Gelibolulu Milli atlet Şevki Koru’yu anmak üzere bu anlamlı organizasyonda bir aradayız\" dedi.

Etkinlik, çuval ve kaşıkla yumurta taşıma yarışıyla başladı ve ardından atletizm yarışmalarına geçildi. 500 ve 1000 metre minik kızlar ve erkekler, 2000 metre kızlar ve erkekler, 2000 metre yıldız kız ve erkekler, 5000 metre büyük kadınlar ve erkekler yarışları yapıldı.

Ardından gerçekleşen halk koşusuna ise Kaymakam Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, maratoncu İsmail Akçay, eski Balkan Şampiyonu Mehmet Akgün, eski milli atletler ile merhum maratoncu Şevki Koru\'nun oğlu Cihan Koru, eşi ve kızlarıyla katıldı.

Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri ve eski milli atletler tarafından verildi.

(FOTOĞRAFLI)