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Gelibolu'da Piyade Tugayı'na 300 kişilik mescit

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda, yapımı tamamlanan 300 kişilik mescit hizmete açıldı

15 Ocak 2018 15:28

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, 18\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'nda, yapımı tamamlanan 300 kişilik mescit hizmete açıldı.
Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde bulunan 18\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'nda, yapımına geçen ay başlanan 300 kişinin namaz kılabileceği mescit tamamlandı. Prefabrikten yapılan mescit 200 metrekare alan üzerine kuruldu.
Mescidin açılışı Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 18\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, Kavakköy Belde Belediye Başkanı CHP\'li Necati Kopça , İlçe Müftüsü İbrahim Özler, Teksan İnşaat Müdürü Teoman Demircan tarafından yapıldı.

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