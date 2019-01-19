Gelibolu'da öğrenciler, harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesi Hakimiyet-i Milliye Ortaokulu\'nda öğrenciler, sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla kampanya başlattı. Kampanya kapsamında okuldaki kumbarada öğrencilerin harçlıklarının bir kısmıyla biriken 376 TL ile mama alındı. Mamalar, Dost Patiler Derneği\'ne teslim edildi.

Gelibolu ilçesi Hakimiyet-i Milliye Ortaokulu 6\'ncı sınıf öğrencileri Nurbanu Sargın (12), Çisem Bilici (12) ve Serkan Zorlu (12) sokak hayvanlarına destek olmak için 2 ay önce \'sokak dostlarına mama\' kampanyası başlatma kararı aldı. Öğrenciler bunu, aynı zamanda Hayvanları Koruma Kulübü Başkanı olan Matematik öğretmeni Nurgül Evrensel\'e iletti. Kampanyaya diğer öğrenciler ve okul Müdürü İlker Doğan da destek verdi. Okulda, Hayvanları Koruma Kulübü Başkanı Nurgül Evrensel ve Dost Patiler Dernek Başkanı Yasemin Çat, öğrencilere hayvanlarla ilgili bilgiler verdi. Okulda oluşturulan kumbarada öğrencilerin harçlıklarının bir kısmıyla 376 TL birikti. Bu para ile 6 paket köpek ve 5 paket kedi maması alındı. Öğrenciler okul yönetimiyle birlikte bu mamaları, sokak hayvanları için Dost Patiler Dernek Başkanı Yasemin Çat\'a teslim etti. Öğrencilerin bu anlamlı davranışından dolayı Dernek Başkanı Çat, Okul Müdürü Doğan\'a teşekkür plaketi takdim etti.

Böyle anlamlı bir çalışmaya imza atan öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Doğan, \"Öğrencilerimin bu davranışı bizi oldukça mutlu etti. Onların bu güzel ve örnek davranışına biz de destek verdik. Kampanyaya destek olan tüm öğrenci ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum\" dedi.

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