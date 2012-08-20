Gelibolu’da korkutan yangın

Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınan yangın sırasında Çanakkale savaşından kalma mermilerin de patladığı öğrenildi.



Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı içerisinde bulunan Büyük Anafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangın sırasında Çanakkale savaşlarından kalan bazı mermilerin patladığı öğrenildi.

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yangına havadan 5 uçak, 3 helikopter ve 2 amfibik uçak, karadan ise 17 arazöz, 1 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alınmasından sonra bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangında hasar gören alanın kesin ölçüm yapıldıktan sonra belli olacağını kaydetti.