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Gelibolu'da kayıp balıkçıyı arama çalışmalarından sonuç yok

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kaptan Tümer Özden'in (62) kullandığı özel bir şirkete ait 'Erdemler 5' adlı feribotun çarpması sonucu parçalanarak batan sandalla birlikte kaybolan balıkçı Şerafettin Çalışkan'ı

08 Aralık 2017 21:28

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, kaptan Tümer Özden\'in (62) kullandığı özel bir şirkete ait \'Erdemler 5\' adlı feribotun çarpması sonucu parçalanarak batan sandalla birlikte kaybolan balıkçı Şerafettin Çalışkan\'ı (57) arama çalışmaları bugün de sürdü. Ancak, kayıp balıkçının izine rastlanamadı.
Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Gelibolu Limanı\'na yanaşmak üzere manevra yaparken, kaptan Tümer Özden\'in kullandığı feribotun çarpıp batırdığı balıkçı teknesiyle birlikte kayıplara karışan balıkçı Şerafettin Çalışkan\'ı bulmak için bugün de gün boyu arama çalışmalarını sürdürdü. Sabah başlayıp akşam hava kararıncaya kadar devam eden çalışmalar kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları çevrede arama yaptı. Dalış timi de sualtında kayıp balıkçının izini aradı. Ancak, tüm bu çalışmalara rağmen Şerafettin Çalışkan bulunamadı. Hava kararınca da arama çalışmalarına ara verildi. Sahil güvenlik ekipleri, kazadan kurtulan Murat Sezek\'in vereceği bilgiler doğrultusunda arama çalışmalarına yarın kaldığı yerden devam edileceğini bildirdi.

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