Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de şehitliklerin bulunduğu tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

Eceabat İlçesi’nin Kabatepe Feribot İskelesi yanında, 25 Temmuz 1994 tarihinde çıkan ve 4 bin 49 hektar alanın küle döndüğü orman yangınından kurtulan ağaçlık alanda, bugün saat 15.00’de alevler yükselmeye başladı.



Şehitlikleri gezmek için gelen ve çevredeki plajlarda denize girenlerin yoğun olduğu bölgeden yükselen alevlere ilk müdahale Çanakkale Orman Bölge Müdülüğü bünyesindeki söndürme heliktopteri tarafından yapıldı. Ardından bölgeye 3 helikopter ve 10 arazöz daha sevk edildi.

Alevler ağaçlandırılan bölgeye yayıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na ait arazözler de takviye olarak bölgeye gönderildi. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, 1994’teki yangından sonra ağaçlandırılan alana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Çevredeki tatilciler ve Çanakkaleliler, yangını korku dolu gözlerle izledi.

1994 yılında çıkan ve 4 bin 49 hektar orman alanını küle çeviren yangın, şehitlerin yeşil örtüsünü karartmıştı. O yangında dönemin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe, alevlerin içinde kalarak şehit düşmüştü.

"Bölgede şehitlik yok, sadece piknik alanı var"

angınla ilgili açıklama yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Mehmet Gürkan, "Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve helikopterler müdahale ediyor. Kabatepe kamp alanı boşaltıldı. Kabatepe alanında soğutma çalışması yapılıyor. Diğer taraflara da müdahale ediliyor. Çevre ilçelerden takviye geliyor. Yangının olduğu bölgede yaşam alanı yok, orası kamp alanı bölgesi. Yangının çıktığı bölgede şehitlik de yok. Oralarda sadece piknik alanı var" dedi.

1994 yangını

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Alanı’nda 25 Temmuz 1994 günü saat 16.30’da başlayan ve 57 saat süren yangında, 1’inci Dünya Savaşı’nın Çanakkale cephesinde, savaşın yoğun olarak geçtiği Arıburnu ve Conkbayırı civarındaki 4 bin 49 hektar orman alanı yanmıştı.