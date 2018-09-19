Gelibolu Maratonu için geri sayım başladı

Türkiye\'nin barış temalı ilk ve tek maratonu 14 Ekim\'de koşulacak

İSTANBUL,(DHA) -

\'Barış için Koşuyoruz\' sloganıyla bu sene 4\'üncüsü düzenlenecek olan Gelibolu Maratonu için heyecan şimdiden başladı.

Kayıtları devam eden ve dünyanın sayılı tematik maratonlarından biri olarak kabul edilen Turkcell Gelibolu Maratonu, 14 Ekim Pazar günü Gelibolu Yarımadası\'nda koşulacak. Maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek organizasyon, 2018 Truva Yılı\'nı da taçlandıracak.

Türkiye\'nin \'Barış\' temalı ilk ve tek maratonu Gelibolu Maratonu, \'Barış için Koşuyoruz\' sloganıyla 14 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Bugüne kadar 15 binden fazla kişinin katıldığı organizasyonda yine maraton, yarı maraton, 10 km koşusu ve halk koşusu mücadeleleri olacak. BARIŞ ORMANI\'NA 10 BİN FİDAN DAHA

İki sene önce Çanakkale\'ye Mektuplar Projesi\'ndeki cevaplanmış mektuplara verilen yanıtlar ve Gelibolu Maratonu\'nda yer alan katılımcılar anısına dikilen fidanlarla oluşturulan Barış Ormanı, bu sene de büyümeye devam edecek. İki sene önce Güzelyalı Bölgesi\'nde çıkan yangında büyük hasar gören çamlık bölgeye 10 bin fidan dikilerek oluşturulan \"Barış Ormanı\" kapsamında, geçen sene olduğu gibi 10 bin fidan daha Çanakkale\'ye can vermek için dikilecek. Ayrıca artık gelenekselleşen Morto Koyu\'na dikilen sembolik fidanların yanına 4\'üncü Gelibolu Maratonu anısına bir fidan daha dikilecek.

Gelibolu Maratonu\'nun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu\'ndaki start noktasından başlayacak. Saat 09.30\'da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe Köyü\'nden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu\'ndaki finiş noktasına gelecek. Yarı Maraton ise saat 10.00\'da yine Morto Koyu\'nda başlayacak. Sporcular, maratondaki parkurunda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu ise saat 10.45\'te aynı noktadan başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı\'ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu\'nda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise, saat 11.00\'de Morto Koyu\'ndan başlayacak ve 5 kilometre uzunluğunda olacak.

TOPLAM ÖDÜL 100 BİN TL

2018 Truva Yılı\'nın en önemli organizasyonlarından biri olan Gelibolu Maratonu\'nda toplam ödülü de 100 bin TL olarak belirlendi. Maraton, Yarı Maraton ve 10 Km. Koşuları\'nın yanı sıra, 9 yaş kategorisinde ilk 3\'e giren kadın ve erkek koşucular ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak. Maratonların olmazsa olmazlarından Maraton Fuarı ise 11 Ekim Perşembe günü açılacak. 17 Burda AVM\'de gerçekleşecek ve 3 gün sürecek fuar kapsamında IAAF Çocuk Atletizmi Etkinlikleri ve ücretsiz Evren Can Gündüz Konseri de yapılacak.

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