Gelibolu'da orman yangını; "300 hektara yakın alanı kaybettik"

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Deprem bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,"Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş görünüyoruz. Bu biraz daha artabilir" dedi.

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyündeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri, helikopter ve çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar, Çanakkale Boğazı'nı kapladı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Çanakkale'deki yangına, 20 helikopter, 107 arasöz, 400 personelle müdahale ediliyor. Bütün ekiplerimiz orada" dedi.

Bir köy boşaltıldı

Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki orman yangını sebebiyle yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Yalova köyünün tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İkinci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile ilçe kaymakamları bölgede inceleme yaptı.

Yangın köyün yakınlarındaki ayçiçeği tarlasına da sıçrarken, tarım alanlarında da zarar olduğu öğrenildi.

"300 hektara yakın bir alanı kaybettik"

Yangın bölgesine giden Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş görünüyoruz. Bu biraz daha artabilir. Önümüzde 1 saat 15 dakikamız daha var. Arkadaşlarımızla birlikte bunu değerlendiriyoruz. Akşam için de belirli hazırlıklarımız var. İHA’lardan bilgi akışları devam ediyor. Gece şartları mutlaka aleyhimize işleyecek ama çalışmaları sürdüreceğiz."





