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Yaşam

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Derneği kuruldu

Grubun amacı usulsüz ve bilgisizce yapılan uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor

06 Kasım 2017 16:39

Ankara’da geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapan hekimler biraya geldikleri ilk toplantılarında dernek çalışmalarında önemli bir adım attı. Kurucular kurulu olarak görev dağılımı yapan ve yönetimi kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda, derneğin amaçları arasında  usulsüz ve bilgisizce yapılan yada tıp dışı yapılan uygulamaların önüne geçmek de yer alıyor.


GETAT’dan yapılan açıklama şöyle:
 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları yapan hekimler bir araya gelip, ilk toplantılarını Ankara’ da yaparak dernek kuruluş çalışmalarını başlatmışlardır.

“Geleneksel ve tamamlayıcı tıp” fiziksel ve ruhsal hastalıklarından korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir.

Bu yöntemler, Sağlık Bakanlığı 2014 yılında yayınladığı yönetmelikle, bilimsel ve hukuki temellere dayalı yetkilendirilmiş;  akademik kariyer veya sertifika sahibi hekimlerce uygulanmaya başlanmıştır. Öncelikle sağlığı koruma yönünde hastalara bütüncül yaklaşan 15 alt branşı içeren uygulamalardan oluşmaktadır.

 Bu uygulamalar; Fitoterapi (Bitkiler ve doğal ürünlerle tedavi)  /  Akupunktur  /KupaTerapi  (hacemat) /  Sülük Tedavisi /Hipnoz   /Ozon Terapi    / Mezoterapi      /Ap iterapi (arılarla) /Proloterapi  /Osteopati  /Refleksoloji  / Homeopati  / Kayropraktik / Larva Uygulaması / Müzik Terapi gibi metodlardan oluşmaktadır.

Derneğimiz bu alanda çalışan hekimleri bir araya getirerek, bilimsel görüş alışverişinde bulunmayı ve alanda bir standart ve kalite oluşturmayı hedeflemektedir.

Derneğimizin bir başka amacı da usulsüz ve bilgisizce yapılan yada tıp dışı yapılan uygulamaların önüne geçmektir.
 Dernek, ilk toplantısında kurucular kurulu olarak görev dağılımı yapmış, yönetim kurulunu belirlemiştir.

 YÖNETİM KURULU (ASİL): - 9 kişi -

 Başkan: Sencar TEPE,

 Genel Sekreter: Ensar ÖZKIZIKLI

 Bşk Yrd: Hamit HANCI

 Bşk Yrd: Setenay MİT

 Muhasip: Ayşe ŞAHİN

 Üye: Kanat TAYFUN

 Üye: Vildan TEMEL

 Üye: İlker SOLMAZ

 Üye: Ayşegül TAYLAN ÖZKAN

 YEDEK:

 Ender SARAÇ

 Ümit AKTAŞ
 
Yasemin AKÇAY

 Canfeza SEZGİN

 Filiz CEYLAN

 Mehmet Emin ERDEM

 Ferhat SARIBEK

 Gülder ÖZKAN

 Nezir ÇELİK  

DENETİM KURULU (ASİL)

 Bşk: A.Yasir MÜSLÜMAMOĞLU

 Üye: Cemal ÇEVİK

 Üye: Ülker GÜL

 YEDEK:

 G. Mehtap KÖKSAL

 Ahmet DÖKER

 Erkan TANALEL

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