-GELENEKSEL MİMARİ SİNOP'TA HAYATA GEÇECEK SAMSUN (A.A) - 01.08.2010 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, ''Geleneksel mimarimizi hayata geçirmek adına çalışmalarımız sürüyor, bu çalışmalarımızın ilk paketini Sinop'ta uygulamak isteriz'' dedi. Demir, Sinop'un Ayancık ilçesinde bir otelin restoranında sivil toplum kuruluşları, oda temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Seslendiği topluluğa, bulundukları kentleri, ilçeleri, köyleri ileriye taşımaları için çalışmaları gerektiğini söyleyen Bakan Demir, katılımcıların taleplerini dinlemeye geldiklerini belirtti. İktidarları döneminde her ilde, ilçede, köyde önemli değişimler yaşandığına işaret eden Bakan Demir, Sinop'a da her gelişinde kentte yeni çalışmalar yapıldığını gördüğünü, yapılacak çalışmalar için de gerekli talimatları verdiklerini ifade etti. Türkiye'de geleneksel mimarinin çok güzel olduğunu, bunların korunması ve yaşatılması gerektiğini, bu yönde çalıştıklarını kaydeden Demir, ''Geleneksel mimarimizi hayata geçirmek adına çalışmalarımız sürüyor. Yapılacak çalışmalar bir üniversitede projelendirildi. Bu çalışmalarımızın ilk paketini Sinop'ta uygulamak isteriz. Geleneksel mimari turizmin gelişmesi açısından önemlidir. Bu projeleri turizm potansiyeli olan illerimizde gerçekleştirmek istiyoruz'' diye konuştu. -''SİYASİ KİMLİĞİM İLE KONUŞMUYORUM''- Bakan Demir, konuşmasında 12 Eylülde yapılacak referanduma da değinerek, referandumda ''evet'' oyu kullanılmasını istedi. ''Burada sizin karşınızda siyasi kimliğim ile konuşmuyorum, kimse de siyasi kimliği ile dinlemesin'' diye sözlerine başlayan Demir, ''Her bir kardeşimden bu yasaya destek vermesini istiyorum. Çünkü bu yasa memleket hayrına bir yasadır. Kimseyi haksızlığa uğratmayan, herkesi gözetecek bir yasa'' dedi. Demir, Ayancık ilçesindeki temasları kapsamında 22. Ayancık Kültür Keten ve Ahşap Festivaline katılacak.