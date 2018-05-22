Geleneksel İftarda Kudüs mesajları

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aydın Üniversitesi’nin, hoşgörü ve paylaşmanın anlam kazandığı Ramazan ayı dolayısı ile her sene ‘birlik ve beraberliği’ pekiştirmek amacıyla düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği ‘İftar Yemeği’nin 15’incisi gerçekleştirildi. Üniversitenin Florya Halit Aydın Kampüsü’nde düzenlenen iftar yemeğine akademik ve idari personelinin yanı sıra iş, siyaset ve medya dünyasından da çok sayıda davetli katıldı.

Florya Halit Aydın Kampüsü’nde gerçekleştirilen iftar yemeğine AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli başta olmak üzere iş, siyaset, yerel yönetim ve medya temsilcileri ile üniversite öğretim üyelerinin yanı sıra 2 bine yakın misafir katılım gösterdi.

“KUDÜS’E DÜNYA KÖR VE SAĞIR”

Üniversitenin geleneksel iftar yemeğinde konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif vesilesiyle düzenledikleri iftar yemeğine teşrif eden misafirlerin katılımlarından şeref duyduklarını ifade etti. Sözlerine “Bugün Kudüs’te yaşanan zulme dünyanın gözleri kör, kulakları sağır olmuştur” şeklinde verdiği Kudüs mesajıyla başlayan Dr. Mustafa Aydın, “Dünyada birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç vardır. Bütün insanlık bir merhamet sınavı veriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi, tüm manifestosunu birlik ve beraberlik düşüncesi üzerinde, bir aile olmak üzere kurgulamıştır. Eğer biz bu birlik ve beraberliği bilim yuvası olana üniversitede sağlayamazsak, ülkemizde ve dünyada birliği nasıl sağlarız? Sultan Alparslan’ın, Sultan Fatih’in, Gazi Mustafa Kemal’in hedeflerine yürüyüşü nasıl sağlayabiliriz? Üniversiteler birliktelik için lokomotif görevi yapmalıdır. Ayrıştırıcı değil, birleştirici, evrensel değerlerle kendi öz değerlerini harmanlayıp bağrında besleyen kurumlar olmak ve bunu tüm topluma ve coğrafyaya yaymak durumundadır. 4 bin 500 öğrencisinden fazlası uluslararası öğrenci olan 40 bin kişilik bir üniversite olarak bu birlikteliği sağlamayı önemli bir misyon olarak üstlenmiş durumdayız. Farklı düşünceleri kabul ederek barış ve birliktelik sağlamak durumundayız. Mal mülk ve makam sahibi olmakla, insanın insana üstünlüğü olmaz. İnsanın insana üstünlüğü ahlak ve erdemle olur” dedi.

“BU TOPRAKLARDA İYİ GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ”

“İstanbul Aydın Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği ilk ve öncü olma başarısı, sizlerin maddi ve manevi katkısıyla oldu” diyen Dr. Aydın, “40 binden fazla mezunu, 4 bin 500’den fazlası uluslararası olmak üzere 40 bini aşan öğrenci sayısı, ve 165 uygulama laboratuvarı ile, ilerleme ve gelişmenin en önemli fonksiyonlardan biri olan eğitim fonksiyonunu, amatör ruh ve profesyonel bir anlayışla yerine getiren İstanbul Aydın Üniversitesi, bu toprakların gençlerinin iyi yetişmesi, kendi öz değerlerinden kopmadan geleceğe yürümesi için yıllardır üzerine düşenin fazlasını yerine getirmektedir. Bizler bununla yetinmeyerek, Sanayi 4.0 devriminin öngördüğü kalite, araştırma, patent ve markalaşma çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Uluslararasılaşmayı ileriye taşıyarak bir dünya üniversitesi olmak temel hedefimiz olacaktır” dedi.

“KUDÜS’E DOKUNURSANIZ TÜM MÜSLÜMANLARA DOKUNURSUNUZ”

İftar yemeğinde konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Ramazan ayının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasına dilerken; “Bir Müslümanın bir başka Müslüman için yapacağı en güzel dua, hiç tanımadığı bir Müslüman için edeceği duadır. Bu mübarek günlerde herkesi, başta Kudüs’te zulüm gören Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere, hiç tanımadığımız, sıkıntı altındaki tüm Müslümanlar için dua etmeye davet ediyorum. Mekke Cenab-ı Allah’ın, Medine Peygamber Efendimiz’in, Kudüs ise Müslümanların haremidir. Kudüs’e dokunursanız tüm Müslümanlara dokunursunuz” ifadelerini kullandı.

“KUDÜS’E BARIŞ GÜCÜ GİDER”

Ramazan ayının paylaşım ayı olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık ise Kudüs’te yaşananlara ağırlık verdiği konuşmasında, “İsrail ve Batı bunu her zaman yapıyor. Ülkeler bunun farkında bile değildi. Ne zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Dünya 5’ten büyüktür’ dedi, o zaman dünya bazı şeylerin farkına varmaya başladı. Batı da bu nedenle bize karşı tutumunu değiştirdi. Ancak bunun çok uzun süreceğini sanmıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın aldığı ‘Kudüs’e Barış Gücü gönderilmesi’ çağrısının uygulamaya geçeceğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi. Tasavvuf musikisi ve Kur’an tilavetinin de yer aldığı program, Kıyıklık’ın yaptırdığı dua ile sona erdi.

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