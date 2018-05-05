İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Geleneksel Haliç Yelken Yarışları başladı.

Optimist ve Laser 4.7 tipi yelkenliler ile Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü önünden başlayıp, Türkiye Yelken Federasyonu\'nun belirlediği parkur içerisinde gerçekleştirilen yarışlara, 8 kulüpten 60 genç sporcu katıldı. Yarışlarda, Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü’nde eğitimlerine devam eden ve yaşları 7 ila 18 arasında değişen 9 sporcu da Beyoğlu’nu temsil etti.

“GENÇLERE FUTBOLUN DIŞINDA BİRŞEY YAPTIRDIK”

Yelken yarışlarının açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’da katıldı. Yarışların startını veren Başkan Demircan, “ Gerçekten mutluyum ve gururluyum, görevde 14 yıldır varım. Göreve gelişimin 2. Yılında su sporları alanında bu konuya eğildik. Yelken yarışlarının 12\'ncisini gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 1000 öğrencimiz olmuş , daimi sabitte 35 tane aktif sporcumuz var. Önce gençlerimiz dedik , gençlerimiz denize bu kadar yakınken, sudan bu kadar uzak olması doğru değil dedik. Onlara hayatlarına heyecan verecek , futbolun dışında bir şey yaptıracak bir alan açmamız gerektiğini düşündük. Ve bu mahalleden bin tane çocuğu denize alıştırmış olmak bizim için kıymetliydi. Eminim ki bu kişiler içerisinde geleceğini bu işe endekslemiş insanlar çıktı” açıklamalarını yaptı.

“DENİZ SPORU PAHALI BİR SPORDUR, DEVLET KATKIDA BULUNMALI”

İstanbul Yelken Kulübü İl Temsilcisi Arif Tamer Dökmeci ise , “ Yelkenin ve su sporlarının ülkemiz açısından şu faydası var , dünya ticaretini yüzde 90’ı denizlerden yapılmaktadır. Maalesef verdiğimiz eğitimin yüzde 10’u denize yöneliktir. Bu bizi üzmekte biz mümkün olduğu kadar denizci olmak zorundayız. Şu anda İstanbul ilinde 30 yelken kulübü var federe durumda, bunun dışında ayrıca özel kulüpler var. Bunlarında çok büyük katkıları var. Devletin ve belediyelerin katkısı şarttır çünkü deniz sporu pahalı bir spordur. Pahalı olması malzemelerden kaynaklanmaktadır. Milli Eğitiminde Spor bakanlığını takipte olması tatillerini bu spora göre ayarlaması gerekmektedir” dedi.

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