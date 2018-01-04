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Geleneksel çocuk oyunları Eyüpsultan'da yaşatılıyor

İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN Belediyesi'nin, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği” başladı

04 Ocak 2018 20:03

İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN Belediyesi\'nin, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği” başladı.

Şenlik, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkılarıyla Şehit Öğretmenler İlk ve Ortaokulu’nun spor salonunda düzenleniyor. Etkinlikte yüzlerce çocuk geleneksel oyunlarla tanışma fırsatını yakalarken yetişkinler de nostalji yaşıyor. Şenlik, seksek, mendil kapmaca ve yakan top oyunlarından oluşan 3 ana kategoride gerçekleşiyor.

Şenliğe bu yıl, ilçede bulunan okullarda okuyan bin 500 öğrenci katılıyor. Şenlikte ilkokul düzeyinde minikler, ortaokul düzeyinde küçükler ve yıldızlar, lise düzeyinde ise gençler şeklinde oluşturulan 91 takım yer alıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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