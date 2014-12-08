Geleneksel çay bardağı meğer 'mükemmel' viski bardağıymış

ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan Cardinal Spirits isimli bir alkollü içecek ve aksesuar markası, ince belli çay bardaklarını ‘mükemmel viski kadehi’ tanımıyla satışa sundu. İnce belli bardağın satışının yapıldığı ürün sayfasında ayrıca bu tasarımın viski tüketimi için neden ‘mükemmel’ olduğu ayrıntılı biçimde bilimsel olarak detaylandırıldı.

Zete.com’da yer alan habere göre, sitede bardaklar şu açıklama eşliğinde satılıyor:

“Bu sıradışı viski bardakları Malt Loncası’ndan arkadaşımız David Hill tarafından keşfedildi. İskoçya’da en iyi damıtıcılarla birlikte uzun yıllar süren araştırmaları sonucunda Hill, bu kadehin iyi bir viskinin kokusunu ve tadını alabilmek için en iyisi olduğu sonucuna vardı.”

Sitede anlatılanlara göre, geleneksel viski bardaklarında kadehin ağzı daraldığından dolayı, buharlaşmakta olan alkol, viskinin özel aromasıyla birlikte bardakta hapsoluyor ve eğer bir viskinin alkol içeriği yüzde 43’ten yukarıda olursa, burna gelen aroma kokusu ayırt edilemiyor. Türkiye’de yaklaşık 100 yıldır kullanıldığı bilinen ve artık Türk kültürü ile özdeşleşmiş çay bardağıysa, viskinin tadına tam varılabilmesi için bir çok avantaj sunuyor.

Öncelikle, bardak yarısına kadar doldurulsa bile, viski halen bardağın dışarıya doğru kavis almaya başladığı noktanın altında kalıyor ve bu nedenle hem aroması, hem de alkol içeriği bardağın içinde hapsolmuş oluyor.

İkinci olarak, bardağın belden itibaren tekrar genişleyen şekli sayesinde, buharlaşmakta olan alkol bardağın kenarlarından yükselirken, aromayı veren maddeler bardağın ortasından ve daha yavaş biçimde yükseliyorlar. Bunun nedeni alkolün bu maddelere göre daha hafif olması. Alışılmış viski bardaklarında, kapanan bardak ağzı yüzünden buharlaşan alkol tekrar ortaya dönse de, ince belli bardakta aroma ve alkol birbirlierine karışmadan buharlaşıyorlar. Bu sayede de viskinin kokusunu alabilmek çok daha kolay.

Bu sayede de bardağımızın ‘mükemmelliğinin’ üçüncü nedenine geliyoruz. Viskinin koklama ve tatma işlemleri ince belli bardak sayesinde aynı anda yapılabiliyor. Bu da viski uzmanları için çok büyük bir kolaylık. Normalde iki ayrı bardaktan yapılması gereken koklama ve tatma işlemleri, bu bardak sayesinde tek seferde yapılabiliyor.

Son olarak da, Türk çay bardağı, elde çok kolayca ve rahatlıkla tutulabiliyor.

Özellikle deneyimli viski uzmanlarına önerilen ince belli viski bardağının 2 tanesine 25 dolar ödeyerek sahip olabilirsiniz. Eğer 6 tane isterseniz 54 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.