Gelenek, az kalsın öldürüyordu

T24 - Derebucak'ta yaz aylarındaki düğünlerde misafirlere kar ikram etme geleneği nedeniyle bahar aylarında depolanan çukurdan kar almaya gelen Adnan Özbal, inmeye çalıştığı 70 metrelik çukura ayağı kayması ardından başının üzerine düştü. Ağır yaralanan Özbal, arkadaşının ihbarı ile kurtarıldı.



Konya'nın Derebucak ilçesinde, düğünde ikram etmek amacıyla kar toplamak için çıktığı dağda, 70 metrelik çukura düşen kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Adnan Özbal, bir arkadaşıyla birlikte, Kocadağ'ın yaklaşık bin 700 rakımında bulunan ve yaz aylarında kullanılmak için kar depolanan Cula mevkisine geldi.



Düğününde misafirlerine ikram etmeyi planladığı karları, yanında getirdiği çuvala doldurmak üzere merdivenle 70 metrelik çukura inmeye çalışan Özbal, ayağının kayması sonucu zemindeki karın üzerine düştü.



Başının üzerine düşerek ağır yaralanan ve donma tehlikesi geçiren Özbal, arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından çukurdan çıkarıldı.



Donmak üzere olduğu belirtilen Özbal, Derebucak Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçeye gelen ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi. Özbal, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında alındı.



Derebucak'ta yaz aylarında kar yeme ve düğünlerde konuklara kar ikram etme geleneği halen yaşıyor. Bahar aylarında, Cula mevkisine gelen Derebucaklılar, çevredeki karları hep birlikte küreklerle 70 metre derinliğindeki doğal çukura dolduruyor.



Burada yaz sonuna kadar erimeyen karlar, düğün yapacak ya da özel misafiri gelecek vatandaşlarca buradan alınarak ilçeye götürülüyor.





