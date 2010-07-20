T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gelenek, az kalsın öldürüyordu

Konya'da düğünde ikram etmek amacıyla kar toplamak için çıktığı dağda, 70 metrelik çukura düşen kişi ağır yaralandı.

20 Temmuz 2010 03:00

T24 - Derebucak'ta yaz aylarındaki düğünlerde misafirlere kar ikram etme geleneği nedeniyle bahar aylarında depolanan çukurdan kar almaya gelen Adnan Özbal, inmeye çalıştığı 70 metrelik çukura ayağı kayması ardından başının üzerine düştü. Ağır yaralanan Özbal, arkadaşının ihbarı ile kurtarıldı.  

Konya'nın Derebucak ilçesinde, düğünde ikram etmek amacıyla kar toplamak için çıktığı dağda, 70 metrelik çukura düşen kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Adnan Özbal, bir arkadaşıyla birlikte, Kocadağ'ın yaklaşık bin 700 rakımında bulunan ve yaz aylarında kullanılmak için kar depolanan Cula mevkisine geldi.

Düğününde misafirlerine ikram etmeyi planladığı karları, yanında getirdiği çuvala doldurmak üzere merdivenle 70 metrelik çukura inmeye çalışan Özbal, ayağının kayması sonucu zemindeki karın üzerine düştü. 

Başının üzerine düşerek ağır yaralanan ve donma tehlikesi geçiren Özbal, arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından çukurdan çıkarıldı.

Donmak üzere olduğu belirtilen Özbal, Derebucak Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçeye gelen ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi. Özbal, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında alındı.

Derebucak'ta yaz aylarında kar yeme ve düğünlerde konuklara kar ikram etme geleneği halen yaşıyor. Bahar aylarında, Cula mevkisine gelen Derebucaklılar, çevredeki karları hep birlikte küreklerle 70 metre derinliğindeki doğal çukura dolduruyor. 

Burada yaz sonuna kadar erimeyen karlar, düğün yapacak ya da özel misafiri gelecek vatandaşlarca buradan alınarak ilçeye götürülüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24