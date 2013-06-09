Gelen tepkiler üzerine Servet Kızılkaya'nın şirketle yolları ayrıldı

Servet Kızılkaya'ya ait Facebook' hesabından Gezi Parkı direnişçileri için yazılan, 'Burası it köpek dolu, 35 senelik esnafım ama inşallah Türkiye bağırsaklarını temizleyecek müslüman bir ülkede yaşayacağız' mesajı yarım asırlık firmada tarihinin en büyük krizine yol açtı.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine şirket önce Taksim şubesini geçici süreyle kapattı sonra Servet Kızılkaya ile ortaklığını sona erdirdi.

Bir aile şirketi olan ve yaklaşık 50 yıldır faailiyet gösteren Kızılkayalar'da yönetim son yıllarda ikinci kuşağa geçmişti. Şirketi Memiş Kızılkaya, Servet Kızılkaya, Ahmet Kızılkaya, Emrah Kızılkaya ve Alper Kızılkaya yönetiyordu.

Ancak Gezi Parkı'nda yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada tepki çeken yorumlar yapan Servet Kızılkaya'nın şirketle yolları ayrıldı.

'Haddi aşan mesajlar'

Kızılkayalar Hamburger Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına yapılan açıklamada, "Taksim Gezi Parkı’nda eylemlere katılanlara yönelik “haddi aşan” twitter mesajları dolayısıyla şirket ortaklarından Servet Kızılkaya ile ticari ilişkiler sonlandırılmıştır" denildi.

Taksim Gezi Parkı’nda düzenlenen gösterilerin ilk 8 günü, Kızılkayalar’ın 60 kişilik çalışan kadrosunun ellerinden geldiğince demokratik hak ve özgürlükleri için bir araya gelen halka destek ve yardımcı olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Ortaklarımızdan Servet Kızılkaya’nın şahsi sosyal medya hesaplarından yaptığı haddini aşan açıklamaları, kurumumuzu ve ‘Kızılkayalar’ markasını kamuoyu nezdinde zor durumda bırakmıştır. Bu açıklamalar bizim toplumun her kesimine eşit mesafede duran kurumsal kimliğimizle bağdaşmamaktadır. İlerleyen günlerde sosyal medyada aleyhimize yazılan yazılar tepkilere neden olmuştur. Hem çalışanlarımızın can güvenliği korumak hem de tepkileri azaltmak adına Taksim şubemizi geçici süre ile kapalı tutma kararı alınmıştır. Yaşanan gelişmeler neticesinde Servet Kızılkaya ile 10 Haziran 2013 tarihi itibarıyla ortaklığımızı resmi olarak sonlandırma kararı alınmıştır."