Gelen mesajı yayana 10 ay hapis

İzmir Karşıyaka'da bir sitede oturan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Murat Songu, daha önce bir konuda yaşadığı sorunla ilgili cep telefonundan gönderdiği mesajı Facebook'ta yayan site yöneticisi K.G.H'den şikayetçi oldu. Yapılan yargılama sonunda, mahkeme Dr. Songu’yu haklı bulup, K.H.G.’yi 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

DHA'dan Bahri Karataş'ın haberine göre, geçen yıl, Dr. Songu, yaşadığı sitenin yöneticisi K.H.G.'ye aralarında daha önceden yaşadıkları komşuluk ilişkisine dayalı olayla ilgili kendi cep telefonundan gönderdiği mesajda, "Doğrusu cevap vermeyeceğinizi düşünerek size haksızlık etmişim. Sizin de belki en az bizim kadar bu siteyi düşündüğünüzü biliyorum. Ama beddua vs konulara siz ve iki bayan komşu dışında kimsenin değinmemiş olması başka insanlara olan inancımı sorgulamama ve bireylerde yanlış yapmış olabileceğime dair fikir oluştu. Anlayışınız için bir daha teşekkür ederim. İçinde olmadığım bir grupta üzerime çok fazla çok gelinmemesi hususunda da sizden yardım arzu ediyorum . Evime gelip bir çay içmenizi bir daha rica ediyorum. Sağlıklı kalın" ifadelerini kullandı.

Site yönetcisi K.H.G, Dr. Songu'dan kendisine gelen bu mesajı, çıktısını alıp hem sosyal paylaşım sitesi Sosyal Medya Sitesi Facebook 'taki kendisine ait sayfadan, hem de sitede oturan 200 kişinin üyesi olduğu internet sitesinde paylaştı.

Paylaşımı gören Songu, avukatı Erdal Durak aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı'na 'Kendisi ile gercekleşen haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme' suçunu işlediği idda edilmesiyle şikayetçi oldu.

Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı İbrahim Halil Çiftçi, K.H.G. hakkında 6 ay ile 2 sene arasında hapis müeyyidesi istemiyle asliye müeyyide mahkemesinde dava açtı.

Karşıyaka 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gercekleşen karar duruşmasına tutuklanmadan yargılanan sanık K.H.G., şikayetçi Dr. Murat Songu ile avukatı Erdal Durak katıldı. Dr. Songu, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyip, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık K.H.G. ise "Şikayetçi ile aynı sitede oturuyoruz. Kendisinin bana göndermiş olduğu mesajı Sosyal Medya Sitesi Facebook isimli sosyal paylaşım sitesindeki sayfalarda yayınladım. Siteye taşındığımdan bu yana bana gercekleşen haksızlıklar yüzünden bu mesajı yayınladım, suç kastım yoktu. Yayınlama sebebim site yönetim kurulu tarafından bana gercekleşen haksızlıklara karşılık vermekti. Beraatimi arzu ediyorum" diye belirtti.

Hakim Mesut Zeybekoğlu, sanık K.H.G.'nin atılı suçu işlediğini ifade etti. Suçun işleniş biçimi, işlendiği vakit ve yer, suç konusunun önemi, meydana gelen ziyan, failin kastının ağırlığı, güttüğü amacı göz önüne alarak evvel 1 sene hapis cezasına çarptırdı.

Hakim Zeybekoğlu, sanığın duruşmalardaki saygılı davranışını lehine takdiri indirim sebebi kabul ederek, cezasını 10 ay hapse çevirip, 5 sene süreyle hükmün açıklanmasını arka bırakılmasına karar verdi.