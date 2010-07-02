Gelecekten masallar Boğaz'a ses veriyor

T24- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Müzik ve Opera Yönetmenliği’nin destekleriyle besteci ve multimedya sanatçısı Sinan Bökesoy tarafından hayata geçirilen “Gelecekten Masallar” (Tales Of Future) “1 city 1001 vibrations” yerleştirme projesi, İstanbul Bogazı'nın akustik potansiyeli ve yerel vurmalı çalgılar arasında metafor kurmayı hedefleyen multimedya etkinliğinde oluşuyor.



Kaydedilen seslerin özel bir yazılım ile mikrofondan seslere ayrıştırıldığı ve robot kolları tarafından enstrümanlarla icra edildiği proje kapsamında İstanbul Boğazı’nda gündelik hayatta karşılaştığımız ses kaynakları, yeni bir yorumla işlenerek robotların çevresindeki hoparlörlerden tüm İstanbul’a yayılacak.

“Gelecekten Masallar” projesi, 2 Temmuz Cuma günü, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Gürkan ve proje sahibi Sinan Bökesoy’un da katılımlarıyla Taksim Metrosu Sergi Salonu’na yerleştirilen robotlar eşliğinde İstanbulluların ilgisine sunuldu.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Gürkan, projeyle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Müzik Yönetmenliğimizin projelerinden biri olan “Gelecekten Masallar” yapay zekaya sahip sanayi robotlarının, algıladıkları İstanbul’un seslerini notalara dökerek, perküsyon çalan sanatçılar haline dönüşmeleri çok farklı ve ilgi çekici bir proje. Tren yolculuklarında tekerler rayların üzerinde hızla dönerken, bir süre sonra hoşumuza giden bir ritm yakalar kulaklarımız ve kapılıp gideriz bu ritme.. Gelecekten Masallar adlı bu proje de, İstanbul Boğazı’nın akustik potansiyelini teknoloji aracılığıyla dinletiyor bize.. Boğazın ritmine kapılıyor insan. Gemi düdüklerinin, martıların, ezanların ve motor gürültülerinin ritmine..”



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın, bu farklı projeye başlangıçtan itibaren destek olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Sinan Bökesoy, sanatla teknolojiyi bütünleştirdiği projesini şu cümlelerle tanımladı: “Aslında yaptığım İstanbul Boğazı tarafından sürekli beslenen bir etkileşim tasarımı; yani İstanbul’a ait. Ancak sanat ve teknoloji birlikteliği çok üst düzeyde ve yaratım zekasına sahip. Sistemin yapıtaşlarını oluşturdum ve düğmeye bastığımda kendi kendine yaratmaya başlıyor ve biz izliyoruz. Bu öncü projeyi, hayallerini ve ideallerini gerçekleştirmek adına çalışmaktan yılmayacak olan gençlere armağan ediyoruz.”

Sanayi robotu üretiminde dünyaca ünlü bir marka olan ve aynı zamanda Holywood filmleri de dahil olmak üzere değişik sektörlerde robotlar ile uygulamalar yapan Alman Kuka Robotics ve Japonya’dan Rhizomatiks’in de katkılarıyla gerçekleşen “Gelecekten Masallar” projesinin sanat ve teknoloji birlikteliğinde birçok ilki gerçekleştirmesi bakımından uluslararası alanda da ses getirmesi öngörülüyor.

Sinan Bökesoy’un günümüzü gelecekten geriye bakış ile ifade ettiği “Tales of Future” albümünde yer alan eserlerden ve sanatçının İstanbul Boğazı temalı yeni eserlerinden oluşacağı ve Çırağan Sarayı’nın katkıları ile sarayın bahçesinde İstanbul Boğazı’na hakim bir şekilde 20 Eylül de gerçekleşecek bir açık hava konseri ile devam edecek olan proje kapsamında İstanbul Taksim Metrosu’ndaki yerleştirme bir ay boyunca İstanbullularla buluşacak.