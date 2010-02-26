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Yaşam

Gelecekten gelmiş

Honda 3R-C, gelecekte tek kişilik şehir ulaşım aracının nasıl bir görünüme sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

26 Şubat 2010 02:00

T24 - Honda’nın üç tekerlekli bataryalı elektrikli 3R-C adındaki konsepti gelecekte tek kişilik şehir ulaşım aracının nasıl bir görünüme sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Bataryalı elektrikli güç aktarma organları üç tekerlekli şaside alçak bir noktaya monte edilmiş, böylece ağırlık merkezi alçak tutularak denge iyileştirilmiş.


Honda 3R-C konsepti park edildiğinde ve kullanım dışıyken sürücü koltuğunu kaplayan belirgin bir kanopiye (pilot bölmesi camı) sahip. 3R-C aracı hareket halinde olduğu zaman kanopi araçta alçakta oturan pilotu karoserden ve kapılardan önemli ölçüde koruyan kaplayıcı bir ön cama dönüşüyor.


Güvenlik kabuğunun yüksek yan tarafları yolcuya daha da fazla güvenlik sağlayarak yan darbelerden gelecek tehlikeyi azaltıyor ve kötü hava koşullarında korumayı iyileştiriyor. Sürücünün önündeki kilitlenebilir bagaj alanı bagajlar ya da diğer eşyalar için geniş ve güvenli bir depolama yeri sağlıyor.

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