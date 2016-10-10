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Ekonomi
Deutsche Welle

Gelecekte daha temiz enerjiler mi kullanacağız?

Dünya Enerji Konseyi’nin 2016 Küresel Senaryolar Raporu yayınlandı. Rapora göre, 2060 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisinin üretimi yüzde 20 ve yüzde 39’luk bir paya sahip olacak

10 Ekim 2016 15:14

Dünya Enerji Konseyi'nin 2016 Küresel Senaryolar Raporu'na göre, 2030 yılına kadar enerji talebi tavan yapacak ve kişi başına enerji talebi düşecek.

Bu durum, 1970 yılından sonra enerji talebinin iki katına çıkacağına dair öngörüyle çelişki oluşturuyor. Teknolojik yenilikler, hükümet politikaları ve düşük büyüme beklentilerinin önümüzdeki on yıllar içinde enerji sektörü üzerinde büyük etkileri olacağı kaydedildi.

Rapor kapsamında Accenture Strategy ve Paul Scherrer Enstitüsü ile oluşturulan senaryolar, 23'üncü Dünya Enerji Kongresi'nde tanıtıldı. Üç senaryo, "Bitmemiş Senfoni”, "Modern Caz” ve "Hard Rock” olarak adlandırıldı. Tüm bu senaryolarda enerji sektöründe 2060 yılına kadar yaşanabilecek değişimler ele alındı.

Rapor hakkında açıklama yapan Dünya Enerji Konseyi Senaryolar Başkanı Ged Davis, "Çok büyük bir değişim geçirdiğimiz açık. Bu enerji sektörü için yeni bir dünya yaratacaktır. Tarih boyunca insanlar Petrol Rezervlerinin Tavanı'ndan bahsetti ancak şimdiki trendler enerji uzmanlarını Talep Tavanı'nı düşünmeye sevk ediyor” dedi.

Güneş ve rüzgar enerjisi

Rapora göre, elektrik talebi 2060 yılına kadar iki katına çıkacak. Şu anda enerji üretiminin yüzde 4'ünü oluşturan güneş ve rüzgar enerjisinin 2060 yılına kadar büyük bir gelişme kaydedip, enerji üretiminde yüzde 20 ve yüzde 39'luk bir paya sahip olacağı öngörülüyor.

Senaryolardan birine göre ise fosil yakıt kullanımının tüm enerji üretimi içindeki payı yüzde 50'ye düşebilir. Ancak kömür, petrol ve doğalgaz için çok farklı tahminler yapılıyor. Petrol ulaşım sektöründe önemli bir rol oynamaya devam edecek. Üç senaryoya göre de petrolün yüzde 60'ın üzerinde bir paya sahip olacağı tahmin ediliyor. Doğalgaz üretiminin de istikrarlı bir oranda artacağı düşünülüyor.

Accenture Strategy Direktörü Nuri Demirdöven, "2060 yılına kadar, tüm senaryolar doğalgaz talebinde bir artış, 2035 - 2045 yılları arasında da petrol talebinin zirve yaparak inişe geçmesi bekleniyor. Tüm senaryolar kapsamında lider firmalar çok çabuk adapte olanlar ve şu iki acil adımı atanlar olacaktır: enerji portföylerinin dengesini yeniden yapılandıranlar ve yönetim ve çalışma biçimleriyle organizasyonlarını iş ve dijital teknolojilerden yararlanarak yeniden yapılandıranlar” ifadelerini kullandı.

"Büyük Dönüşüm” olarak adlandırılan Dünya Enerji Senaryoları, 25 ülkeden 70'ten fazla uzmanın katılımıyla hazırlandı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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