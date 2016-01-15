Gelecekte böyle seyahat edeceğiz



İtalyan mühendis Gianluca Santosuosso, “Günümüzde büyük gemilerle dünya turları hızlı, gürültülü ve çevreyi kirleten bir özellikte” diyor. Torino doğumlu mühendis bu durumu değiştirmek istiyor. Onun parça otel konsepti yavaş tempoda ve doğal kaynakları koruyarak denizlere uzanıyor.

Santosuosso, “Eğer insan her şeye sahipse, o durumda zaman en gerçek lükstür” diyor. Zamana gerçekten ihtiyaç var, çünkü Santosuosso’nun gemisi çok yavaş yol alıyor. Akıntının etkisiyle ilerliyor. Bu şekilde yapılacak bir seyahatin de aylarca sürmesi olası.

'Yenilenebilir' seyahat

Otel yılan şeklinde denize uzanıyor. Işıklandırmayı güneş kolektörleri üstleniyor. Otelin iki ucunda ise deniz enerjisinden elektrik üretiliyor. Yağmur suları biriktiriliyor, otelin yüzen bahçeleri ise yolculara taze meyve ve sebze imkanı sunuyor.

Seyahatin fazlaca uzun sürmesinden yakınanlar için bu parça otelin birçok geminin demir atabileceği iskeleleri ve hatta bir helikopter pisti var. Fırtınada ya da denizin hareketli olduğu durumlarda gemi formunu değiştiriyor ve küçük tekneler etrafında koruyucu bir daire oluşturuyor.

Doğadan esinlenmiş

Londra’da yaşayan mühendis tasarımlarında doğayı analiz ediyor. Kumul bölgedeki bir evi böyle çizmiş. Kumullarda rüzgarın yönü ve yoğunluğu sürekli değişim gösterir. Santosuosso da işte bu durumdan yola çıkarak buna uygun bir ev modeli geliştirmiş.

Bilgisayar destekli rüzgar analizleri ona yardımcı oluyor. “Doğa çok karmaşık. Bilgisayar kapasitelerinin artması sonucunda doğal süreçlerin tamamen bir modelini çıkartmak ve kendimizi ona uyumlu hale getirmek mümkün oluyor” diyor Santosuosso. Kumuldaki evde rüzgâr kanalize ediliyor ve böylece dengeli bir ortam sıcaklığı yaratılıyor.

Onun tüm futuristik tasarımlarında enerji büyük bir rol oynuyor. Parça otel tasarımında olduğu gibi diğer bir tasarım olan "yosun" evin de kendi kendini beslemesi öngörülüyor. Buradaki yosunlar belli bir süre sonra hasat ediliyorlar ve evin reaktörlerinde biyodizele dönüşüyorlar. Ev sakinleri bu dizelden de elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Şimdilik sadece eskiz aşamasında

Evlere ait bazı görüntüler neredeyse gerçek gibi - hatta parça otelin demir atmış olduğu bir Google-Map montajı bile hazırlanmış. Ancak Santosuosso şimdiye kadar hiçbir projesini hayata geçirmiş değil.

Turizm branşından çok sayıda yatırımcı Santosuosso'ya başvurmuş. Ancak böyle büyük bir proje için hâlâ yeteri kadar sermayesi yok. “Bu parça otelin bir gün gerçekleşeceğine inancım tam. Belki yakın bir tarihte bunun küçük bir versiyonu olabilir” diyor İtalyan mühendis.