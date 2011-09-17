-Gelecek yaz kadınlar "neşeli" giyinecek MADRİD (A.A) - 17.09.2011 - İspanya'nın başkenti Madrid'de 16 Eylül'de başlayan Cibeles Moda Haftası kapsamında İspanyol markaları 2012 ilkbahar-yaz koleksiyonlarını sergiliyor. Dünyaca ünlü mankenlerin yer aldığı defilelerde, 2012 ilkbahar-yaz modası için kadınlarda genel anlamda, göz alıcı renklerden oluşan, orijinal ve rahat kıyafetlerin olacağı belirtildi. Adolfo Dominguez markasının kadın kıyafetlerinin tasarımcısı Tiziana Dominguez, "2012'de çok özgür ve neşeli bir moda olacak. Bizim renklerimizde sarı, turkuaz ve pembe hakim olacak. California ruhu yani, güneş, kum ve çok fazla güleryüz var. Babamın yaptığı erkek koleksiyonunda da keten ağırlıklı, birbiriyle bağlantılı kıyafetler var" dedi. Adolfo Dominguez'in kızlarından biri olan Tiziana, İstanbul'daki mağazalarından sonra gelecek yıl için Türkiye'de yeni projelerin olduğundan bahsederek, "İstanbul'dan sonra Türkiye'de yeni mağazalar açmak istiyoruz ama henüz sır, o yüzden daha fazla konuşamam" açıklamasında bulundu. İspanyol stilist, "Moda nereye gidiyor?" sorusuna ise "Yeni tasarım bence bilinen malzemeleri farklı bir şekilde karıştırmak. Bir yazar gibi, yani A, B, C, D, belli olan harfler ama onu farklı ifadelerle kullanabiliyor. Bizim için de öyle. Modanın temel anlamda tamamen keşfedildiğini düşünüyorum. Yenilik bunları farklı bir şekilde karıştırmak. Şimdi 1960'lı yılların malzemelerini kullanıyoruz ama bazen de gelecekçi olabiliyoruz. Hiçbir kural yok, herşey sonsuz bir şekilde karıştırılabilir" yanıtını verdi. Yaklaşık 35 kadar İspanyol ünlü moda markasının defilelerinin yapıldığı Madrid'de, ünlü isimlere de rastlanıyor. Fenerbahçe'de 3 yıl forma giyen ve bu yaz Getafe'ye transfer olan Daniel Güiza da defileleri izleyen arasında bulunurken, İspanyol futbolcu İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi özlediğini ifade etti.