Gelecek Varlık'ın halka arzına 7 kat fazla talep geldi

Gelecek Varlık'ın halka arz sürecinden talep toplama 14-15 Ekim'de gerçekleştirildi. Kurumun halka arzına ise 7 kat fazla talep geldi. Nominal değerli pay başına fiyatın 13,65 TL olarak belirlendiği halka arzda şirketin 26,4 milyon adet nominal değerli pay karşılığında 1 milyar 980 milyon TL talep toplandı.

Şirketin halka arz büyüklüğü 360,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka açıklık oranı yüzde 18,9 olan Gelecek Varlık, borsada GLCVY işlem kodu ile işlem görecek.

Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan halka arza ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Borsa İstanbul’a girerken gösterdiğimiz başarıyı sürekli kılmak üzere, halka arzın büyüklüğünün yarısına denk gelen, yaklaşık 180 milyon TL'yi fiyat istikrarı fonu olarak kullanacağız" dedi.