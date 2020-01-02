Gelecek Partisi: Türkiye Libya'da hakem olsun

Gelecek Partisi, Başkanlık Kurulu ve Politika İzleme Kurulu, 2020 yılının ilk toplantısını yaptı. Parti Sözcüsü Selim Temurci, Libya tezkeresine destek verdiklerini söyledi. Temurci, Kanal İstanbul konusunda ise kararı İstanbul halkının vermesi gerektiğini savundu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Meclis'te görüşülen Libya tezkeresine ilişkin, Türkiye'nin Libya'daki güçleri uzlaştıran hakem rolünü üstlenmesi gerektiğini söyledi ve "Sahada paralı askerlerle savaşan Mehmetçik görmek istemiyoruz" dedi.

Temurci, parti teşkilatlanmasıyla ilgili çalışmaların programlandığı bir toplantı yaptıklarını, teşkilatlanma sürecinin şubat ayına kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda değerlendirilen dört ana başlıktan birini Kanal İstanbul projesinin oluşturduğunu ifade eden Temurci şöyle konuştu:

“Kullandığı otobüsün rengini, şeklini sorduğumuz İstanbulluya neden İstanbul’un geleceğini değiştirme potansiyeline sahip, bu kadar riskli bir projeyi sormuyoruz. Referandumdan önce STK’ların, bilim adamlarının konuşmasını istiyoruz. Kanal İstanbul, çevre güvenlik ve savunma, uluslararsı hukuk ve siyasi ahlak açısından mutlaka irdelenmesi ve incelenmesi gerekir. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ÇED raporunun içinde onayının olmasını önemsiyoruz.”

Asıl gündemimiz yargıdaki derin kriz

Türkiye’de gerçek gündemin adalet ve yargı sisteminde yaşanan derin krizler olduğuna dikkat çeken Temurci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yargının tamamıyla yerle bir edildiğini söyledi.

Gelecek Partisi olarak bugün TBMM’de görüşülen Libya tezkeresine destek verdiklerini dile getiren Temurci, şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’in güvenliği açısından önemli görüyoruz. Eğer insani yardım ve askeri amaçlı Türk askeri Libya’ya gidecekse bu konuda sorun yok. Biz, Libya’daki güçleri uzlaştıran, bir araya getiren hakem rolünde bir Türkiye görmek istiyoruz. Sahada paralı askerle savaşan Mehmetçiği görmek istemiyoruz.”