Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan: Sizin dışınızdaki herkes 'terörist' tamam da aşı nerede?

T24 Haber Merkezi

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, darbe ihtimali tartışmalarına değinerek "“Milletin derdi asgari ücret, onların derdi en alakasız şeylerden darbe çıkarmak" dedi.

Haftalık değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yapan Özcan; iktidara aşı, ekonomi ve darbe söylentileri üzerinden sert sözlerle yüklendi.

“Artık ülkeyi yöneten bir iktidar yok, tam tersine, baştan aşağı bir trol ordusuna, propaganda birliğine, manipülasyon gücüne dönüşmüş bir koalisyon iktidarı var” diyen Özcan darbe ihtimali tartışmalarını eleştirdi.

Özcan “Milletin derdi asgari ücret, onların derdi en alakasız şeylerden darbe çıkarmak. Milletin derdi ay sonunu getirmek, onların derdi her gün birisini daha hain ilan etmek. Milletin derdi çocuğunun eğitimi için bilgisayara ve internete ulaşmak, bunların derdi her gün birisini terörist ilan etmek. Milletin derdi elektrik-su-doğalgaz faturasını ödeyebilmek, bunların derdi milletin içine daha fazla fitne, fesat ve ayrılık tohumu ekmek” ifadelerini kullandı.

"Hamasetten usandık"

Son günlerde gündemi meşgul eden darbe ihtimali tartışmalarına değinen Gelecek Partisi Sözcüsü, “Beyler iktidar elinizde; varsa bir darbe kumpası, varsa niyeti bozuklar, varsa milli iradeye kastedecek hainler bulun çıkarın! Sabahtan akşama Twitter kampanyaları, medya organizasyonları, içi boş hamaset artık usandırdı, gerçekten usandırdı. Millet bunu hak edecek ne yaptı size?” derken bu söylentilerin ülkenin gerçek gündeminin konuşulmaması için çıkarıldığını ifade etti.

"Genç işsizlik oranı yüzde 25"

Türkiye’deki işsizliğe dair bazı veriler paylaşan Özcan, işsizliğe ilişkin şu rakamları paylaştı:

“2020 yılında yani tam 4 yıl sonra 15 yaş üstü nüfusumuz 63 milyon kişi, istihdamda olanlar ise yine 27 milyon kişi. Başka bir deyişle son 4 yılda ülkemizde 15 yaş üstü nüfus 4 milyon kişi artmış, ama istihdamda bir arpa boyu dahi yol alınamamış. Nüfusun sürekli arttığı bir ülkede, çalışan sayısını artıramıyor, hatta iki senedir düşürüyorsunuz. Avrupa Birliği’nde genç işsizliği %18 seviyesinde. OECD’de ise bu oran %11’e kadar geriliyor. Bizde genç işsizliği %25, istihdam oranı ise sadece ama sadece %30. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların, yani kayıt dışı çalışanların oranı %34. Her üç çalışandan biri kayıt dışında.”

Hepsine tamam da aşı nerede?

İktidarın ayrıştırıcı söylemlerini de eleştiren Özcan, “Tamam ‘darbeyi’ ima eden şeyler söylendi, Can Ataklı diye bir adam yazlığından Türkiye Cumhuriyeti devletini neredeyse yıkacaktı, çok büyük bir tehlikeye sebep oldu. Tamam “20’li yaşlardaki çocuklar” üniversite önünde eylem yaptı, büyük bir terörist tehdit çıktı ortaya. Zaten “sizin dışınızdaki herkes” terörist, darbeci, hain, bölücü. Sizden olmayan fiilen nüfusun yarısı terör örgütlerinin elinde oyuncağa dönmüş. Siz nasıl bir kişiye dört maaş veriyorsanız, muhalif olan herkes de dört terör örgütüne birden üye olmuş. Biz zaten tesadüfen bunca teröristin arasında canımızı koruyarak yaşayan insanlarız. Siz yani iktidar da tesadüfen bunca darbe tehdidi altında hala iktidardasınız. Hepsine Tamam! Hepsi tamam da aşı nerede? Hepsine tamam da bu 2800 TL asgari ücretle ay sonu nasıl gelecek? Hepsine tamam da bu zamlarla hayat pahalılığıyla vatandaş nasıl yaşayacak? Hepsine tamam da bu işsizlikle milyonlarca insan nerede iş bulacak?” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı aşı konusunun ne durumda olduğunu bilmiyor

Aşı konusunun hala bir netliğe kavuşmadığına dikkat çeken Özcan, Sağlık Bakanı ile Cumhurbaşkanının açıklamalarının tutarsızlığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu koalisyon iktidarını, bir an olsun vatandaşa kulak vermeye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı yarın veya cuma günü aşılama başlıyor diyor. İyi güzel de aşı nerede? Sağlık bakanı günde 1,5-2 milyon aşılayacağız diyor. Yahu elimizdeki aşı zaten 1,5 milyon kişiye yetecek kadar! Eğer Sağlık Bakanı’nı ciddiye alırsanız Cumhurbaşkanı aşıda ne durumda olduğumuzu bilmiyor demektir. Eğer Cumhurbaşkanı’nı ciddiye alırsanız Sağlık Bakanı’nın aşıya dair hiçbir planı olmadığı ortaya çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Sağlık Bakanı, bu ülkede 90 milyona yakın insan yaşıyor. Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz? Çin’den aldığınız, oldukça tartışmalı ve sadece 1,5 milyon insana yetecek aşıyı uyguladıktan sonra ne yapacaksınız? Tekrar soruyoruz: Sizin aşı planınız nedir? Niçin şeffaf olamıyorsunuz? Niçin millete ne yaptığınızı açıklayamıyorsunuz? Aylardır Çin aşısı için bu ülke laboratuvar olarak kullanıldı. Madem aşı denendi ve uygulama noktasına gelindi. Niçin bizim bütün nüfusumuza yetecek kadar aşımız yok? Niçin iki Türk bilim insanının geliştirdiği aşılar dünyanın her tarafına gitmişken bizde yok?”

4 soru! Serkan Özcan, aşı meselesine ilişkin dört sorularının olduğunu kaydederek şunları sordu: Niçin dünyadan farklı aşılardan bir sepet yapmadınız ve milletimizi tartışmalı Çin aşısına mahkûm ettiniz? Niçin hepimizi mahkûm ettiğiniz Çin aşısından bile elinizde yeteri kadar aşı yok? Niçin dünyada birçok ülke aşılamaya başlamasına rağmen biz aşı olamıyoruz? Elinizdeki sembolik miktarda aşı bitince ne yapacaksınız?

MHP lideri Bahçeli’nin son dönemlerde sık sık yinelediği “HDP kapatılsın” çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcan, Devlet Bahçeli’nin 17-25 Aralık saati önünde verdiği pozu da hatırlatarak şunları kaydetti:

“En son 15 yıl önce duyduğumuz ‘şu parti kapatılsın, bu parti kapatılsın’ kampanyası şimdi bu iktidarın günlük diline dönüşmüş durumda. Milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına Allah’ın her günü hakaret etmek artık bu koalisyon iktidarının günlük rutinine dönüştü. Önlerine geleni terörizmle suçluyorlar. Emin olun, terör örgütlerinin bile bunlar kadar terör gündemi yok. Daha düne kadar 17/25 FETÖ saati önünde poz verenler, bugün milleti terörist olmakla suçlayıp duruyorlar. Dünya’nın ciddi hiçbir ülkesinde vatandaşlarına, milletine, siyasi partilerine bu kadar terörizm suçlaması yapan bir kafa bulamazsınız. Millet ekmek derdinde bunlar milleti düşmanlaştırmak derdinde. Millet ay sonunu getirme derdinde bunlar milleti kutuplaştırmak derdinde. Bu koalisyon iktidarının ülkenin sorunlarını çözmek bir yana bu sorunları idrak etmesi bile artık mümkün değildir.”