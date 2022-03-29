Gelecek Partisi Pursaklar Gençlik Kolu Başkanına yumruklu saldırı: "Hayatımdan endişe ediyorum"

T24 ANKARA

Gelecek Partisi Pursaklar Gençlik Kolu Başkanı Yunus Karakaya, partisinin ilçe binası önünde 5 kişinin saldırısına uğradı. İlçe Başkanlığından içeriye kaçarak kurtulan Karakaya, zanlıların daha sonra kapıları tekmelediğini anlattı. Olayla ilgili şikâyetçi olan Karakaya, koruma talebinde bulunarak, “Hayatımdan endişe ediyorum. Beni darp eden, bana hakaret eden 5 kişiden şikayetçiyim” dedi. Geçen yıl kendisi de 5 kişinin saldırısına uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanı Soylu'yu, Adalet Bakanı Bozdağ'ı göreve çağırıyorum. Bu saldırılar aynı merkezden yaptırılıyor. Gereğini yapmalılar. Şiddet kötüdür. Buna dur deyin” ifadelerini kullandı.

“İlçe başkanlığına kaçtım”

Uğradığı saldırıya ilişkin Pursaklar Şehit Salih Eroğlu Polis Merkezine giderek şikayetçi olan Karakaya, ifadesinde başından geçenleri şöyle anlattı:

“28 Mart günü saat 17.10 sıralarında Merkez Mahallesi Sarmaşık sokak adresinin önünde yolda yürürken tanımadığım bir şahıs arkamdan eli ile sırtımdan tuttu ve beni çekti. Bir yandan da bana hitaben ‘Ülkü Ocaklarını yıkamayacaksınız’ dedi. Bu sırada İlçe Başkanlığında bulunan Elif Cankara ve Leman Taş kapının önüne çıktı ve ‘Çocuğu bırak ne yapıyorsunuz’ diyerek bağırdı. Beni tutan şahıs bu sırada göğsüme yumruk attı. Yanında 4 erkek şahıs daha vardı. Ben hemen oradan ayrıldım ve ilçe Başkanlığına kaçtım. Elif ve Leman da benimle birlikte içeri girdi ve kapıyı kilitledik.

“Milliyetçi Hareket Partisini yıkamayacaksınız”

Aralarında bulunan ismini bilmediğim uzun boylu şahıs oradan kaçmaya başladı. Bu şahıs olay yerindeyken eli sanki silah çıkaracakmış sürekli belinde duruyordu ancak çıkarmadı. Kaçtığı sırada da ‘Milliyetçi Hareket Partisini yıkamayacaksınız, sizi burada yaşatmayacağız, sizi burada barındırmayacağız’ diyerek tehdit etti. Bu sırada diğer 4 şahıs İlçe Başkanlığımızın kapısını tekmelemeye başladı. Kapı kolundan tutarak açmaya çalıştılar. Bu eylemleri sırasında da ‘Vatan haini p.. partisi, … çocukları diyerek hakaret ettiler. Bu kişilerin ikisinin yüzünde pandemi maskesi vardı.

“Hayatımdan endişe ediyorum”

Ben daha sonra 112’yi aradım ve polisi arıyorum diyerek bağırdım. Şahıslar da oradan uzaklaştı. Karşı binanın ön kaldırımına doğru gittiler. Burada bir süre beklediler ve beklerken yerlere tükürdüler. 8-10 dakika sonra da oradan ayrıldılar. Biz polis gelince kapının kilidini açtık. Daha sonra polis merkezine geldik. Şahıslar toplam 5 kişiydi. Hepsi erkekti. Olayın şokundan eşkal veremiyorum. Beni darp eden, sırtımdan çeken şahıstı. Diğerleri tehdit ve hakaret etti. Bu şahıslarla ilgili koruma talebim vardır. Ayrıca uzaklaştırma talep ediyorum. Hayatımdan endişe ediyorum. Beni darp eden, bana hakaret eden 5 kişiden şikâyetçiyim”

“Kendisini Ali ismiyle tanıttı”

Karakaya ile birlikte ilçe binasında bulunan Leman Taş da polis merkezinde ifade vererek, yaşananları anlattı. Saldırganların, Karakaya gelmeden bir saat kadar önce ilçe binasına geldiklerini ve Karakaya’yı sorduklarını belirten Taş, şunları anlattı:

Ben Gelecek Partisi Pursaklar İlçe Başkanlığında İnsan Hakları Başkanlığı görevini yürütmekteyim. 28 Mart günü saat 16.00 sıralarında sekreterimiz Elif Cankara ile birlikte İlçe Başkanlığı önündeyken ismini sonradan öğrendiğim Vedat Biçer isimli şahıs yanında 4 erkek ile birlikte geldi. ‘Yunus Karakaya ile görüşmek istiyoruz, arkadaşlarıyız’ dedi. Benim adım Ali dedi, soy isim de söyledi ancak hatırlayamıyorum. ‘Buyrun hoşgeldiniz çay ikram edelim’ dedim ancak biz bir yemek yiyelim deyip oradan ayrıldılar. Bizim karşı çaprazımızda bulunan binanın önünde beklemeye başladılar.

“Size burayı dar ederiz”

"Aynı gün saat 17.00 sıralarında Gençlik Kolları Başkanımız Yunus binamıza doğru geldi. Biz Elif ile içerideydik. Yunus tam kapıdan içeri girecekken Vedat Biçer isimli şahıs Yunus’un arkasından tuttu ve çekti. Yunus arkasını dönünce de göğsüne yumruk attı. Biz Elif ile birlikte Yunus’u tuttuk ve içeri çektik. Kapıyı kilitledik ve polisi aradık. Orada bulunan Vedat ve diğer 4 şahıs kapıyı tekmelediler, açmaya çalıştılar. Bu sırada da ‘Sizi burada çalıştırmayız, size burayı dar ederiz a… k…” gibi tehdit ve hakaretlerde bulundular. Biz kapıyı açmadık. Karşılık vermedik, hakaret etmedik. Yunus kimseyi darp etmedi. Şahıslar biraz zaman sonra yine karşı binanın önüne gittiler ve oradan kayboldular. Şahıslarda silah bıçak sopa görmedim. Vedat isimli şahıs biz kapıyı kilitledikten sonra elini beline attı fakat bir şey çıkarmadı. Daha sonra polisler geldiler. Bu şahıslar hakkında uzaklaştırma talep ediyorum. Vedat biçer ve yanındaki 4 şahıstan şikayetçiyim.”

Olay kapsamında Karakaya’ya saldıran kişilerin de karakolda ifade verdikleri ve Karakaya’nın kendilerine saldırdığını iddia ettikleri öğrenildi.

Özdağ: “Bu ülkede başka parti olmayacak mı?”

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı Soylu'yu, Adalet Bakanı Bozdağ'ı göreve çağırıyorum. Bu saldırılar aynı merkezden yaptırılıyor. Gereğini yapmalılar. Şiddet kötüdür. Buna dur deyin. Bahçeli ülkücü camiayı bunlardan temizlemeli. Cumhurbaşkanı, Bahçeli bu saldırıları "kınıyoruz" demeli. Yoksa Bahçeli de sorumlu olur. Yukarıdakiler şiddet dilini kullanırsa bu aşağıya böyle yansıyor. Silah alıyor, darp ediyor... Başka parti olmayacak mı bu ülkede. Bu ülke 70'lerde çok çekti. 50 genç idam edildi. Hep acılar mı sunacağız bu topluma?”

Özdağ da geçen yıl Şubat ayında ellerinde silah ve sopa bulunan 5 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Ankara Başsavcılığı da olayla ilgili dava açmıştı.