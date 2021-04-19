Gelecek Partisi’nden Salih Tuna ve Akit'e 'danışman' yanıtı: Sorsalardı söylerdik

Akit'in internet sitesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "danışmanı" olduğunu iddia ettiği kişinin, yaşamını yitiren gazeteci Ahmet Kekeç'e çirkin ifadelerde bulunduğu haberleştirildi. Sabah yazarı Salih Tuna ise Akit'i destekleyerek tweet attı. Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı, 'Davutoğlu'nun danışmanı' iddialarını yalanlayarak, "Sorsaydınız söylerdik" yanıtını verdi.

Söz konusu paylaşımı yapan kişinin Ahmet Davutoğlu’nun danışmanı olmadığı belirtilirken; Ufuk Karcı, “Sorsaydınız söylerdik” başlığı ile şu açıklamayı paylaştı:

"Yeni Akit Gazetesi’nin internet sayfasında yer alan ve bu konuya can siperane bir şekilde sarılmak sureti ile sosyal medya hesabı üzerinden algı yürütme gayretinde olan Salih Tuna mahlaslı Davut Kayacı başta olmak üzere bazı isimlere hatırlatma için bir açıklama yapma zorunluluğu doğdu.

Gazetecilik doğru bilgi ve belgeyi topluma tarafsız sunabilmektir. Gazetecinin bu görevi yürütebilmesi için olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması, yorumlarda bulunması gerekir. Bunun dışında fikir üretenler ise gazete ve gazetecilik değil; olsa olsa yalancılık, iftiracılık, toplum mühendisliği hatta cehalet timsalliği yaparlar.

Bu ders notundan sonra asıl konumuza geçecek olursak; Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu, 17 Nisan saat 22:00’de Sayın Hadi Özışık ve Sayın Gürkan Hacır’ın canlı yayın konuğu olmuştur. Programda moderatör Hadi Özışık, Sayın Genel Başkanımıza atfedilen, “Bu davadan vazgeçersem, yüzüme tükürün” şeklindeki asılsız iddiayı sormuş, Genel Başkanımız ise cevaben, böyle bir ifadesinin kesinlikle olmadığını, hayatı boyunca bu ve benzeri bir ifadeyi asla kullanmadığını vurgulamış; ayrıca kullandığına dair bir görüntü, kayıt, belge varsa hemen ortaya konulmasını talep etmiş, ancak tabi ki bir sonuç çıkmamıştır. Hatta Hadi Özışık, kendisinin de yayın öncesi konu hakkında araştırma yaptığını vurgulamış, ancak böyle bir ifadeyi kesinlikle bulamadığını teyit etmiştir. Daha sonra bu iddianın kime ait olduğunu Gürkan Hacır’ın sorması üzerine Hadi Özışık, rahmetli Ahmet Kekeç’in ismini söylemiştir. İddianın sahibi rahmetli Kekeç’tir. Bunun üzerine bazı isimlerin sosyal medya hesaplarından Kekeç’e ve iddiasına yönelik asla doğru bulmadığımız bazı ifadelerde bulunduğu görülmüştür.

"Sorsalardı, kesinlikle bilgi verirdik"

"Bunun üzerine araştırma, bilgi ve doğru kaynak edinme düsturunu hiçe saymak ve zannımızca, “Ne yazsak gider, kabul görür” anlayışı ile yukarıda ismini zikrettiğimiz zevat, ilgili kişinin “bio” diye adlandırdığımız sosyal medya kartvizitinde de kesinlikle yazmamasına rağmen, yalnızca dün attığı ve muhtemelen programda geçen sözleri tivitlediği ifadeyi, unvan olarak algılamış veya algılamak istemiştir. Bunun üzerine “Davutoğlu’nun Danışmanı ve Söylem Komitesi Üyesi” şeklinde her zaman olduğu gibi mesnetsiz iddialarından birini yinelemişlerdir. Halbuki Sayın Genel Başkanımız ilgili programda, Türkiye’nin önde gelen Anayasa Hukukçularından Sayın Ergun Özbudun için, “Danışmanım ve söylem komitemizin üyesidir” ifadesini kullanmıştır.

Sorsalardı kesinlikle bilgi verirdik. Ama öğrenmek istemek yerine, “her şeyi biz biliriz” üstenci anlayışının bir tezahürü olarak bilgisizce tuşlara sarılmayı tercih etmişlerdir. Cevaplayalım; Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun ismini zikrettiğiniz ve kesinlikle tasvip etmediğimiz ifadeleri kullanan bir danışmanı veya ekip arkadaşı yoktur. Gelecek Partisinin bu isimde herhangi bir söylem komitesi üyesi, yöneticisi veya başka bir Genel Merkez kurul görevlisi yoktur. Söylediğimiz gibi sorsaydınız, söylerdik.

Son söz; cehalet, gönüllü talihsizliktir."