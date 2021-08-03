Gelecek Partisi'nden Orman Bakanı'na: 20 gün önce "Çakmak yaksalar haberimiz oluyor, yangına müdahalede lider ülkeyiz" demişti

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 20 gün önceki orman yangını açıklamasına tepki gösterirken, "Eğer birazcık bu millete saygınız varsa bir dakika bile beklemezsiniz" dedi.

Özcan, Twitter hesabından 20 gün önce Türkiye gazetesinde yayınlanan Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok değil 20 gün önceki haber bu. Maazallah bir de haberimiz olmasa neler olacaktı acaba?? Eğer birazcık bu millete saygınız varsa bir dakika bile beklemezsiniz."