Gelecek Partisi'nden Kamu Denetçiliği Kurumu'na Esra Erol şikâyeti

Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi, ATV'de yayınlanan Esra Erol'un sunduğu programda çocuk haklarının ihlal edildiğini belirterek, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

Gelecek Partisi yöneticileri başvuru sonrasında Kamu Denetçiliği Kurumu önünde basın açıklaması yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seren Yıldız Öztürk, Kamu Denetçiliği Kurumu’na hem genel olarak hem de özel olarak Esra Erol’un programı için başvurduklarını belirterek şunları söyledi:

“Genel olarak bazı yayınlarda özel olarak da 'Esra Erol’da' programında yaşanan DNA testlerinin deşifre edilmesi sonucu soy bağları açıklanan çocukların haklarının ihlali. Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurduk, İnsan Hakları Kurumu’na, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na da başvuracağız. Bu çocukların yayınlarda DNA’ları tespit edilerek soy bağları deşifre edilerek çocukların hakları çok ağır ve sistematik olarak ihlal ediliyor. Bu çocuklar evlilik dışı ilişkilerden veya ensest ilişkiden doğmuş olabilir. Bu çocukların özel hayatlarının mahremiyetlerinin korunması gerekiyor. Bu programlar bu çocukları nesne, malzeme yaparak reyting kaygısıyla bu ideallerini ağırlaştırarak devam ediyorlar.”

Türkiye'nin 1995 yılından beri Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf olduğunu hatırlatan Öztürk, doğrudan Çocuk Hakları Komitesine başvurulabileceğini, ancak bütün bakanlıkların, kamu kurumlarının son derece kayıtsız davrandığını savundu. Öztürk sözlerini şöyle tamamladı:

“Sadece RTÜK toplumdaki infiali bastırma amaçlı caydırıcılıktan uzak bir yaptırım uyguladı. Bu kurumların etkili tedbirler alması gerekiyor. Kamu otoritesi kayıtsız, ilgisiz ve görmezden geliyor. Bizim amacımız ülkemizi Birleşmiş Milletler’e şikâyet etmek değil. Amacımız içeride kamu, kurum ve kuruluşları, bakanlıkları ve ilgili organları harekete geçirmek. Bu anlamda ombudsmanlığın bize destek olacağını düşünüyoruz. Zaten rehber bir metin olan Çocuk Hakları Sözleşmesi var. Bu sözleşme rehberliğinde ombudsmanlığın çocuk haklarının ihlallerini engelleyeceği mahiyette kararlar alacağını ve kamu otoritesine de bunu bildireceği çözüm doğrultusunda adeta bir hakemlik yapacağını düşünüyoruz, umuyoruz.” (ANKA)

TIKLAYIN - RTÜK üyesi İlhan Taşçı: Esra Erol'un yayın formatı en çok şikâyet edilen üç program arasında, programcı RTÜK’ten cesaret alıyor