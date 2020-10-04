RTÜK üyesi İlhan Taşçı: Esra Erol'un yayın formatı en çok şikâyet edilen üç program arasında, programcı RTÜK’ten cesaret alıyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşcı, ATV’deki Esra Erol’un sunduğu programa ilişkin rapor hazırladı.Taşçı, "Esra Erol'un yayın formatı en çok şikâyet edilen üç program arasında, programcı RTÜK’ten cesaret alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Durumu değerlendiren Taşcı, örneklerini paylaştığı yayınların yıllardır sürdüğüne, RTÜK’ün de göz yumduğuna işaret ederek, “Oysa bu yayın formatı hep izleyicilerin RTÜK’e en çok şikâyet ettiği ilk 3 program arasında. Ama 2 yıldır RTÜK binlerce şikâyete karşın kamuoyunun son olaydaki yoğun tepkisi nedeniyle tek bir rapor düzenledi. Nazarlık niyetine onu da göstermelik cezayla geçiştirdi” diye konuştu. Programda, “ensest ilişkiden çarpık ilişkiye kadar pek çok yayın ilkesine aykırı içerikte yayın yapıldığını” belirten Taşcı, “Programcı RTÜK’ten cesaret alıyor, iki yıl boyunca rapor düzenlenmemesine güveniyor. Bu bir yayıncılık değil ki toplum içindeki ensest, çarpık ilişkinin meşrulaştırıldığı, sıradanlaştırıldığı bir anlayış. Ancak çözüm noktasında adım atılmıyor. Çünkü yayıncı Saray’ın gözdesi, iktidarın sesi. Burada hem RTÜK’e, hem de Aile Bakanlığı’na çok büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Ortak çalışmalar yürütülerek, ekranlar bu formattan temizlenmelidir” çağrısı yaptı.