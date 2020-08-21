Gelecek Partisi'ndeki istifalarla ilgili iddia: AKP Ankara İl Başkanı istifalardan iki gün önce il başkanının yardımcısını aramış

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç ile 7 ilçe başkanın istifasıyla ilgili Kılıç'ın daha önce istifasının istendiği iddia edildi.

Medyanotu’nda yer alan haberde Gelecek Partisi'nden üst düzey bir isim kaynak gösterilerek Osman Hakkı Kılıç'ın 10 gün önce istifasının istendiği, Kılıç'ın başkanlığa devam etmezse partiden de istifa edeceğini söylediği aktarıldı.

Haberde Gelecek Partisi Genel Merkezi'nin Kılıç'ın görevini kongrede devretmesinin daha uygun olacağı değerlendirmesiyle istifa sürecini ertelediği belirtildi.

Osman Hakan Kılıç'ın yardımcısının da istifadan iki gün önce 00.40'da AKP Ankara İl Başkanı tarafından arandığını söylediği ve telefon kayıtlarını göstererek "Bizi zaten çağırıyorlar" dediği öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Osman Hakan Kılıç, 8 Ocak 2020 tarihinde göreve geldiğini hatırlatarak, 7 ilçe başkanı ve mahalle temsilcileriyle birlikte parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kılıç, “Gelecek Partisi’nin siyasetinin ehliyet, liyakat, adalet ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünerek görevi kabul etmiştim. Ancak görev yaptığım 8 aylık süreç içerisinde az önce bahsettiğim ilkelerden uzaklaştığını gördüm” dedi.

Kılıç ile birlikte Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Vahdettin Elbay, Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Akkoca, Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Yavuz Beytullahoğlu, Çankaya İlçe Başkanı Tülay Saraçlı, Sincan İlçe Başkanı Murat Koca, Altındağ İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, Mamak İlçe Başkanı Yasemin Sivri, Haymana İlçe Başkanı Nihat Demir, Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Hakan Ataç ve Elmadağ İlçe Başkanı Sedat Öztekin istifa etti.

İstifalar sonrası Gelecek Partisi yaptığı açıklamada "Kongre süreçlerinin doğal rekabetçi ortamları içerisinde Ankara İl Başkanımız istifasını açıklamıştır. Yapılan istişareler neticesinde Ankara İl Başkanlığımıza, Genel Başkan Yardımcımız Feramuz Üstün atanmıştır" denildi.