Gelecek Partisi: Lig maçları şifresiz yayınlansın dedik ama dikkate alınmadı

Türkiye 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren 'yeni normale' geçiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig de 12 Haziran'da başlayacak.

Gelecek Partisi, maçların ortak mekanlarda izlenmesinin salgının yayılması riskini artıracağını belirterek maçların şifresiz yayınlaması çağrısını yineledi.

Partinin Gençlik ve Spor Politikaları İzleme Kurulu Başkanlığı'dan yapılan açıklamada "Spor müsabakalarının şifreli olarak yayınlanacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı yayın gelirlerinden önemsiz değildir" denildi.

#ŞifresizFutbol başlığı ile daha önce yaptıkları uyarının dikkate alınmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanı 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle restoran, cafe ve buna benzer yerlerin sosyal mesafe şartları kurallarına riayet edilmesi şartıyla açılacağını duyurdu. Öte yandan TFF, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun onayı almadan 12 Haziran itibarı ile Süper Lig Müsabaka programını ilan etti

Daha öncede maçların ücretsiz izlenebilmesine olanak sağlanması amacıyla, sosyal medyada #ŞifresizFutbol başlığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumu uyardık. Sporseverlerin canlarının riske atılmasının yanlış olduğunu önemle vurguladık.