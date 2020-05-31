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Spor

Gelecek Partisi: Lig maçları şifresiz yayınlansın dedik ama dikkate alınmadı

31 Mayıs 2020 14:44

 
Türkiye 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren 'yeni normale' geçiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig de 12 Haziran'da başlayacak. 
 
Gelecek Partisi, maçların ortak mekanlarda izlenmesinin salgının yayılması riskini artıracağını belirterek maçların şifresiz yayınlaması çağrısını yineledi. 
 
Partinin Gençlik ve Spor Politikaları İzleme Kurulu Başkanlığı'dan yapılan açıklamada "Spor müsabakalarının şifreli olarak yayınlanacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı yayın gelirlerinden önemsiz değildir" denildi. 
 
#ŞifresizFutbol başlığı ile daha önce yaptıkları uyarının dikkate alınmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
 
"Sayın Cumhurbaşkanı 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle restoran, cafe ve buna benzer yerlerin sosyal mesafe şartları kurallarına riayet edilmesi şartıyla açılacağını duyurdu. Öte yandan TFF, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun onayı almadan 12 Haziran itibarı ile Süper Lig Müsabaka programını ilan etti
 
Daha öncede maçların ücretsiz izlenebilmesine olanak sağlanması amacıyla, sosyal medyada #ŞifresizFutbol başlığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumu uyardık. Sporseverlerin canlarının riske atılmasının yanlış olduğunu önemle vurguladık.

Bugün itibarı ile görülüyor ki bu uyarımızı ve tavsiyemizi başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere diğer sorumlu kurumlar dikkate almadı. Ne yazık ki spor müsabakalarının ŞİFRELİ olarak yayınlanacağını öğrenmiş bulunuyoruz.

Daha kaç kişinin kefelerde Covid-19 virüsüne yakalanacağını ve hayatını kaybedeceğini bilemiyoruz. Devlet birilerinin cebine para girecek diye inat ile yönetilmez. Hiç bir vatandaşımızın sağlığı ''yayın gelirlerinden" elde edilecek kazançtan önemsiz değildir. Bu konuda gerekli tedbirleri alması için Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini ve diğer sorumlu kurumları derhal göreve davet ediyoruz.'

Şifreli yayın beIN Sports'a ait

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de kalan maçların şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin kararın yayıncı kuruluş beIN Sports'a ait olduğunu söylemişti. 

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