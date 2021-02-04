Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Rusya Büyükelçisi Erkhov'la görüştü: İkili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında sohbet ettik

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov ile görüştü. Davutoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında sohbet ettiklerini ifade etti.

Davutoğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksei V. ERKHOV parti genel merkezimizde bizlere nezaket ziyaretinde bulundular. Sayın Büyükelçiyle ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında sohbet imkanı bulduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."