Gelecek Partisi kurucularından Selçuk Özdağ: Erdoğan yeni partileri seçime sokmamak için 'şah' derse 'mat' olur

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ TV’de, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Orhan Uğuroğlu’nun sorularını yanıtladı. Özdağ, “Gelecek Partisi seçime sokulmamak istenirse, Sayın Erdoğan, partisinde neler olabileceğini, kimlerle görüştüğümüzü iyi düşünsün” dedi.

"Eğer bize 'şah' derlerse biz 'mat' ederiz"

A,B,C planlarının hazır olduğunu ifade eden Özdağ , “Eğer bize şah derlerse biz mat ederiz. Eğer Erdoğan, Nisan ayında hülle yaparsa, muvazaalı bir iş yapar bizi ve diğer yeni kurulan partileri seçime sokmamak adına yola çıkarsa. İnanın şah der ama mat olur. Partisinde neler olabileceğini, kimlerle görüştüğümüzü iyi düşünsün” dedi. Kendileriyle görüşmek isteyen herkesle görüştüklerini belirten Özdağ, “Milletvekilleri, bürokratlar, belgeler, bilgilerle ilgili neler olabileceğini görürler ve diyorum ki siyaseti doğru okusunlar. Başkalarını engellemek adına çıkmasınlar yola” diye konuştu.

"Meral Hanım cesur yürekmiş"

İYİ Parti’nin kuruluş süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Özdağ, "Meral Hanım büyük bir zorluğu aştı, cesur yürekmiş. Tutuklanabilirdi, tehdit edildi, korkutuldu… Bunların hepsi yapıldı.Hem MHP’den hem de başka yerlerden oy aldı. İttifak yaptı ve Türkiye’de oyunları bozdu” diye konuştu.

"Bana bir çanta dolusu para getirdiler"

Özdağ, “15 Temmuz’dan AKP hukuki olarak sorumlu mu değil mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Yapı olarak bir cemaat olarak gözüküyorlardı. Okullar, dershaneler, gazeteler, demokratikleşme hamleleri… Devleti yönetenler benim gördüğümü görmeliydiler. Ben milletvekili olduktan sonra bana bir çanta dolusu para getirdiler. Kabul etmedim ben. Bana dediler ki “Fetullah Gülen sizi takip ediyor ve sizi bizlere soruyor.” Bunların ardından da bana dediler ki “Sizin paranız yok.” Bir gece saat 01.30 gibi bana bir para geldi. Seçim masrafları için… Kıyafetlerinin üstünde kameraları vardı.”

Davutoğlu ile yaşadıklarını anlattı

Eski Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, Dışişleri Bakanı olduğu sırada yaşadıklarını anlatan Özdağ’ın açıklamaları şöyle;

“Davutoğlu, FETÖ ile mücadele konusunda, Dışişleri Bakanı olduğu gün, Başbakan müsteşarını arayarak (FETÖ’yü kastederek) “Bunlardan bir tek polis istemiyorum” dedi. O zaman hükümetle FETÖ’nün arası çok iyi ve birlikteler Davutoğlu bunu görüyor. Davutoğlu MİT’ten gelen bilgiler doğrultusunda bütün FETÖ’cü üst kademedeki bürokratları Başbakanlığa aldı sabah saat 9 gibi akşam saat 18.00 gibi enterne etti (gözaltına almak). FETÖ bunu gördü ve Davutoğlu’na bir operasyon yaptılar. Bu operasyonda FETÖ vardı, imar yasasının rolü vardı, siyasi ahlak yasasının rolü vardı, hırsızlığı ve yolsuzluğu önleme yasası vardı, rantiyecilerin rolü vardı. Davutoğlu bir de yüzde 50 oy alınca, Erdoğan, Davutoğlu’nu tasfiye etti.”

"Davutoğlu görevde kalsaydı FETÖ darbe yapmazdı"

Ahmet Davutoğlu’nun güçlü bir başbakan olduğunun altını çizen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Davutoğlu görevde kalsaydı, FETÖ darbe yapamazdı. Mit müsteşarı o gün kimi aradı. Başbakana bağlıydı. Hatırlayın Binali Yıldırım’ı MİT müsteşarını çağırarak niçin bana haber vermediniz dedi. Kimler arandı? Cumhurbaşkanı’nın özel kalem müdürünü ve koruma müdürünü. Davuoğlu olsaydı o aranacaktı. Davutoğlu güçlü bir başbakandı ve direkt müdahale edecekti” dedi.