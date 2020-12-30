Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'in aracı hareket halindeyken kurşunlandı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracı kurşunlandı. Bayraklı İlçesi'nde düzenlenen saldırıda, İşçilik'in sağlık durumunun iyi olduğu, emniyette ifade verdiği belirtilirken polisin saldırganın kimliğini tespit etmek amacıyla soruşturmaya başladığı bildirildi.
Daha önce defalarca tehdit edildiği öğrenilen Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracına hareket halinde iken aracına ateş açıldığı belirtildi. İşçilik emniyette ifade verdi. Polis saldırgan veya saldırganların kimliğini belirlemeye çalışıyor.
ANKA