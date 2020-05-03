Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: Şaibeli işleri olan, yalanlarla insanları kandıranlar basından korkar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Şaibeli işleri olan, kirli ilişkiler ağına bulaşan, yalanlarla insanları kandıranlar korkar; basından ve gerçeklerden!" düşüncesini dile getirdi.

"Kim Korkar Basından?” diye soran Davutoğlu, "Eğilmeden, bükülmeden, menfaat peşinde koşmadan, gücün esiri olmadan, halk için, haktan yana haberin, gerçeğin peşindeki tüm gazetecilerin Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun. Ne yazık ki, ülkemizde basın bugün tek elden yönetilen zavallı bir propaganda aracı haline gelmiştir. Bugün, ana akım gazete ve televizyonların kapıları muhalefete kapalıdır. Mevcut düzen içinde, nitelikli gazeteciler işsizliğe mahkum edilmiştir. Gazeteler okunmamakta, televizyonlar izlenmemekte, halk, habere, gerçeğe, bilgiye ulaşabilmek için sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralara yönelmektedir. Gerçekleri söylemeye çalışan basın mensuplarına hapis korkusuyla göz dağı verilmeye çalışılmaktadır. Eleştiriden, özgür düşünceden korkan bir iktidar, kaybetmeye mahkûmdur. Gerçek bir demokrasi için, basının özgür olması gerekir. Gazeteciler, özgürce sorup, araştırıp gerçekleri yazabilmelidir." ifadesini kullandı.

Davutoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Cana kast edenlerin serbest, fikrini söyleyenlerin tutuklu olduğu bir ülkede korku ve endişe vardır. Saklayacak, gizleyecek bir şeyiniz yoksa basından korkmanıza gerek yok!.. Unutmayın, basından, gizli saklı iş çevirenler, hukuka uygun iş yapmayanlar, doğruyu söylemeyenler korkar!.. Eğer korkacak bir şeyiniz yoksa, basın özgürlüğüne dokunmayın!.. Yoksa zan altında kalmaya devam edersiniz!..”