Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün: AKP'li birçok milletvekili ‘Bitti bu hikaye' diyor

Eski AKP Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, AKP'li milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri anlattı. Üstün, "Bunlar, ‘Bitti bu hikaye. Maalesef Doğu Perinçek'in eline düştü. Rota onun, bunun eline geçti. Keşke böyle olmasaydı' diyorlar" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kanal42'de katıldığı Sümen Altı programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü'nün haberine göre, eski partisi AKP hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Üstün, AKP'li milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri anlattı. AKP'li birçok milletvekili ve partili ismin mevcut gidişattan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Üstün şunları söyledi:

"Bir çoğu ikili lisan kullanıyor. Birçok tanıdığımız milletvekili arkadaşımız var. Birebir konuştuğumuz zaman bizden hiç farklı düşünmüyorlar. Aynı şeyleri düşünüyorlar. Benim tanıdığım, sohbet ettiklerimizin yüzde 99'udur.

Bunlar, ‘Bitti bu hikaye. Maalesef Doğu Perinçek'in eline düştü. Rota onun, bunun eline geçti. Keşke böyle olmasaydı' diyorlar. Artık daha toparlama şansının olmadığını, o işlerin bittiğini söylüyorlar. Bunu vekiller de söylüyor, eski vekil arkadaşlarımız da, teşkilattaki arkadaşlarımız da söylüyor.

İnsanların görüşü ile gayri resmi görüşleri oluştu. Twitter'da paylaşırken, her şey yolunda diyor, birebir konuşurken bu işin geri dönüş şansının olmadığı söyleniyor."