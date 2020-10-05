Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ: Davutoğlu'nu egemen güçler ve FETÖ görevden aldı

AKP’nin 3 dönem milletvekilliğini, MKYK üyeliğini ve Genel Başkan Yardımcılığını yapmış olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ‘evet’ oyu verdiği için özür diledi. Özdağ, partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da görevden egemen güçler ve FETÖ tarafından alındığını savundu.

Özdağ, Amasya 1. Olağan Kongresi’nde çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Ben istiyorum ki çocuklarıma doğru bir Türkiye bırakayım. Recep Tayyip Erdoğan döneminde yanlışlarım oldu benim” diyen Özdağ, o yanlışları şöyle açıkladı:

"O bakanlar yüce divana giderken yurt dışına gitmeyecektik, evet oyu verecektik. Gitsinler yüce divana, aklanarak gelsinler diyecektik.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine evet oyu vermeyecektik. Ama Amasyalılar bizi suçlamayın. Eğer biz ona evet oyu vermeseydik, o geçmeseydi parlamentodan bugünkü ekonomik kriz, bugünkü dış politika krizi, bugün döviz krizi, bugün enflasyon bu boyutlarda olsaydı Ahmet Davutoğlu’nu, Selçuk Özdağ’ı, Ayhan Sefer Üstün’ü, Coşkun Çakır’ı sokaklarda dolaştırmazdınız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine o gün evet demeseydik bugün yaşanılan ekonomik krizin, hayat pahalılığının, işsizliğin bütün faturasını evet demeyen bizlere kesecektiniz. Ama bütün bunlara rağmen yine de evet dememeliydik. Milletimizden özür diliyorum."

"Davutoğlu'nu egemen güçler ve FETÖ görevden aldı"

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP’den ayrılış süreciyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları söyledi;

"Ayak oyunları yapıp parti içi darbe yaptılar. Amasyalılar siz zannetmeyin ki Ahmet Davutoğlu’nu sadece Recep Tayyip Erdoğan aldı görevden. Oradaki insanların egoları aldı görevden. O egoların da rolü vardır. Yüzde 50 oy almış adamı kıskandılar. Siyasi ahlak yasası çıkartacaktık. Buna engel oldular. Yolsuzluğu, hırsızlığı önleme yasasını çıkaracaktık. İstemediler.

İmar yasasını çıkartmak istedik. İmarın parası devlete aksın istedik. Egolarının esiri olan ve yüzde 50 oy almış entelektüel birini çekemeyenler, fırsat vermediği rantçılar ve dahi defosu olmayan birinin ülkeyi yönetmesini istemeyen egemen güçler ve FETÖ görevden aldı onu."