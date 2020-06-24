Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ: Kılıçdaroğlu tutuklanabilir

Halk TV’de Fatih Ertürk ile Günün Raporu programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Vekillerin dokunulmazlığı değişti. Burada CHP ve HDP zamanı doğru okuyamadı. Erdoğan, anayasaya ek bir madde koyarak fezlekesi olanların yargılanmasının ve vekilliklerinin düşürülmesinin önünü açtı. Şimdi Kılıçdaroğlu’nu büyük bir tehlike bekliyor, tutuklanabilir" dedi.

Halk TV’ye konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İyi Parti lideri Meral Akşener’i dokunulmazlığının olmaması ile tehdit ettiğini belirterek, aynı tehdidin Kılıçdaroğlu’na da yapıldığını ifade etti.

Özdağ, şunları söyledi:

"Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na ne dedi? ‘Sizin dokunulmazlığınızı da kaldıracağız’ dedi. Biliyorsunuz parlamentoda anayasa değişti. Vekillerin dokunulmazlığı değişti. Burada CHP ve HDP zamanı doğru okuyamadı. Bu nedenle sayın Erdoğan, anayasaya ek bir madde koyarak fezlekesi olanların yargılanmasının ve daha sonra ceza alanların ise vekilliklerinin düşürülmesinin önünü açtı. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu’nu büyük bir tehlike bekliyor. Sayın Kılıçdaroğlu tutuklanabilir. Yanılmıyorsam Kılıçdaroğlu’nun 39’a yakın fezlekesi var. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı iken tutuklanabilir.