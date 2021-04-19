T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ’dan tam kapanma çağrısı: Felakete gidiyoruz

19 Nisan 2021 12:30

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Koronavirüs salgınıyla mücadelede tam kapanma çağrısı yaptı. Devletten maaş alanlar haricinde tüm vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini vurgulayan Özdağ, "Aksi takdirde hem sağlık hem psikolojik hem de ekonomik olarak bir felakete gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Koronavirüs salgınında gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, tam kapanma çağrısı yaptı. Özdağ,“Tam kapanma olmalı ve kapanma süresince de Devletten maaş alanlar haricindeki tüm vatandaşlarımızın ekonomik ihtiyaçları karşılanmalıdır. Aksi takdirde hem sağlık hem psikolojik hem de ekonomik olarak bir felakete gidiyoruz. Sorumlular ayağa kalkın!!!” ifadelerini kullandı.

 

Selçuk ÖzdağGelecek Partisitam kapanmasalgın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24