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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gözel: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu

14 Mart 2022 12:28

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu üzerine "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu" yanıtı verdi.

Flash TV'de Gizem Fidan'ın konuğu olan  Gözel, "Bu ifadeleri okuduğum zaman ben bir Gelecek Partili olarak bunu anlarım. Çünkü demiş ki 'devlet tecrübesi olacak, tarafsız yaklaşacak' vesaire… Bana göre benim partimin lideri bu özellikleri haiz. Tabii ki yani her parti kendi liderini doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister, isteyecektir de. Bizim de doğal Cumhurbaşkanı adayımız bizim açımızdan Ahmet Davutoğlu’dur" dedi.

Gelecek PartisiMustafa GözelcumhurbaşkanıKılıçdaroğluadayDavutoğlu
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